Dalla Regione 88 milioni di euro per sostenere l’Agricoltura nel Lazio

Il settore agricolo del Lazio riceve una nuova spinta grazie allo stanziamento di 88 milioni di euro destinati a sostenere i bisogni del territorio. La Regione Lazio ha annunciato l’importante investimento attraverso il presidente Francesco Rocca, che ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalla sua Giunta, con particolare riferimento all’impegno dell’assessore Giancarlo Righini.

” Sono orgoglioso del lavoro che la mia Giunta sta facendo per sostenere l’agricoltura nel Lazio “, ha dichiarato Rocca in un post pubblicato sui suoi canali social. Il presidente ha sottolineato come i fondi, distribuiti su cinque bandi nell’ambito della CSR (Complemento di Sviluppo Rurale) 2023-2027, rappresentano un importante passo avanti per rispondere alle esigenze delle comunità locali.

Secondo Rocca, al cuore di questa iniziativa vi è una “seria pianificazione strategica” che nasce da un dialogo costante con le categorie di riferimento. “Spesso, nel passato, i bandi regionali presentavano una serie di criticità, a partire dalla burocrazia paralizzante”, ha aggiunto il presidente, evidenziando che, al contrario, i nuovi bandi si distinguono per la semplicità e l‘efficacia delle misure adottate.

Tra i punti di forza di questa strategia, spicca l’attenzione dedicata ai giovani agricoltori, con l’obiettivo di sviluppare la capacità attrattiva del settore e promuovere le eccellenze locali. Questo approccio mira a creare un ambiente fertile per l’innovazione e la crescita, in un settore che da sempre rappresenta una colonna portante dell’economia e dell’identità della regione.

Il finanziamento rientra, inoltre, in una cornice più ampia di misure adottate a livello nazionale, in linea con il decreto agricoltura promosso dal governo. “Questo settore merita spazio e dignità”, ha ribadito Rocca, delineando una visione a lungo termine che accompagnerà la regione per l’intera legislatura.

Il supporto della Regione Lazio all’agricoltura non si limita dunque a un aiuto economico immediato, ma si configura come una politica strutturale, tesa a garantire stabilità e crescita nel medio e lungo periodo. Con questi fondi, si punta non solo a rafforzare le imprese agricole già esistenti, ma anche a incentivare nuove realtà, soprattutto giovanili, che possono contribuire all’evoluzione del comparto.

“Ecco la strada maestra tracciata oggi e che percorreremo per tutta la nostra legislatura”, scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.