La Regione Lazio ha annunciato l’assegnazione di 38 milioni di euro per promuovere la ciclabilità sul proprio territorio, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e innovazione. Il progetto, voluto dalla Giunta regionale, si inserisce nel contesto del Piano europeo “Un’Europa resiliente e più verde”, il quale mira a favorire la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, con particolare attenzione alla mobilità urbana multimodale.

Una parte significativa di questi fondi, 18 milioni di euro, è destinata alla realizzazione di una pista ciclabile che collegherà Ostia al Colosseo, un’iniziativa simbolica che non solo favorisce il cicloturismo, ma rappresenta anche un passo importante per migliorare la viabilità sostenibile nella Capitale. Il progetto, che include la connessione tra il litorale romano e il cuore storico di Roma, si prevede sarà completato entro il 2028.

Come sottolineato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il progetto “consentirà la realizzazione di un collegamento diretto tra il litorale romano, ricco di importanti testimonianze archeologiche e storiche, e il simbolo per eccellenza della romanità, l’Anfiteatro Flavio”. Questo intervento avrà un forte impatto positivo sul turismo e sulla fruibilità del patrimonio culturale del Lazio. Ciclabile a Roma

I restanti 20 milioni di euro saranno utilizzati per finanziare ulteriori progetti di piste ciclabili sul territorio regionale non ancora finanziate, promuovendo così una rete ciclabile moderna e accessibile in tutto il territorio regionale. Grazie a queste risorse, il Lazio intende incentivare non solo la mobilità sostenibile, ma anche stimolare l’economia locale e il commercio, come sottolineato dalla vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli.

Il progetto rientra in una serie di interventi che mirano a migliorare il sistema infrastrutturale regionale, rendendolo più efficiente e in linea con le sfide ambientali e turistiche del futuro. L’assessore alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, ha dichiarato che “questi interventi rappresentano un passo in avanti verso un sistema infrastrutturale più efficiente e sostenibile, offrendo un supporto concreto ai territori, consentendo di vivere il Lazio con una prospettiva e una strategia diverse”.

Con l’approvazione di questo piano, la Regione Lazio si impegna a realizzare una rete ciclabile che non solo favorisce la sostenibilità ambientale, ma anche la crescita economica e turistica del territorio. La realizzazione della ciclovia Ostia-Colosseo, in particolare, promette di diventare una delle principali arterie di mobilità sostenibile che “contribuirà a migliorare la viabilità turistica regionale”, ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture, Rinaldi.

