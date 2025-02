Dalla Regione Lazio nuove misure per i professionisti: normativa, opportunità, finanziamenti

Nuove misure dedicate dalla Regione Lazio ai professionisti. Il pacchetto di provvedimenti è stato illustrato nella Sala Tevere della Giunta regionale nel corso dell’evento “La Regione Lazio per i Professionisti: Normativa, Opportunità, Finanziamenti”. L’iniziativa, che rientra nella strategia regionale a supporto del lavoro autonomo e delle libere professioni, riconoscendone il ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale del territorio, è stata presentata dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dalla vicepresidente Roberta Angelilli, assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Internazionalizzazione della Regione Lazio.

Hanno partecipato all’evento: Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio; Eleonora Mattia, componente della Commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio; l’avvocato Antonino Galletti, consigliere di Amministrazione della Fondazione Rome Technopole; Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova e i rappresentanti degli Ordini Professionali del Lazio.

Il Lazio si conferma una regione dinamica nel panorama delle libere professioni, con un ruolo sempre più rilevante delle donne nel settore e un contributo significativo all’economia regionale. Il pacchetto di interventi prevede un aggiornamento delle normative regionali per rendere più agevole l’accesso ai finanziamenti, semplificando le procedure burocratiche e ampliando le categorie di professionisti beneficiari, con particolare attenzione ai giovani A maggio 2025 sarà pubblicato uno specifico Avviso Pubblico per sostenere l’avvio delle attività dei giovani professionisti.

Si prevede un contributo a fondo perduto che copra il 60% del progetto presentato, fino ad un massimale di 25 mila euro. La dotazione finanziaria sarà di 5 milioni di euro, con due finestre disponibili (nel 2025 e nel 2026). Tra le misure previste anche la nuova Legge Regionale sull’Equo Compenso, che recepisce la Legge Nazionale n.49 del 2023 ed estende l’obbligo di adeguarsi a tutte le società di emanazione regionale.

A marzo sarà convocata la Consulta Regionale dei Liberi Professionisti e dei Lavoratori Atipici, iscritti alla gestione separata dell’Inps, istituita dalla legge regionale 14 luglio 2014. L’obiettivo è valorizzare il lavoro della Consulta per monitorare l’impatto delle misure a favore dei professionisti e per proporre nuovi eventuali provvedimenti in favore del comparto. Inoltre, è stata istituita a dicembre la consulta dei giovani professionisti ed imprenditori del Lazio, proprio per dare la giusta rilevanza anche agli under 40. Lazio innova, infine, soprattutto attraverso i suoi spazi attivi, fornirà informazioni ed orientamento dedicati ai professionisti sui bandi dei fondi europei (Fers).

© Riproduzione riservata