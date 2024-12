Dalla Regione stanziati 10 milioni di euro per le aree protette del Lazio

«Ringrazio il Ministero dell’Ambiente, in modo particolare il sottosegretario Claudio Barbaro, per aver voluto fortemente questi Stati Generali delle Aree Protette. Il Lazio può vantare una ricchezza straordinaria, fatta di bellezza e biodiversità. Un patrimonio che intendiamo difendere, anche attraverso uno stanziamento di 10 milioni di euro nel triennio 2025-2027.

Il tema delle risorse è certamente importante ma la sfida che abbiamo di fronte è culturale: far sì che le nostre aree naturali siano un valore aggiunto per la crescita dei territori e non siano avvertite come un freno o un limite allo sviluppo. Abbiamo il dovere di proteggere e custodire le meraviglie paesaggistiche ereditate e, su questo, la collaborazione con il Governo, con le altre istituzioni locali e le associazioni di riferimento sarà massima».

Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.