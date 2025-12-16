Dall’interesse per le persone a ruolo strategico, come si costruisce davvero la carriera nelle Risorse Umane

Ci sono professioni che nascono dal talento per le relazioni e altre che si sviluppano grazie alla capacità di leggere i cambiamenti.

L’area HR è una delle poche in cui questi due mondi si incontrano, dando vita a percorsi professionali che trasformano la naturale predisposizione all’ascolto in competenza strategica.

Per avvicinarsi a questa professione non basta solo piacere alle persone, serve metodo, conoscenza dei processi aziendali e la capacità di tradurre bisogni complessi in decisioni operative.

È interessante perché questa visione supera molti cliché ancora diffusi. Molti credono ancora che l’HR sia il reparto dedito principalmente alla selezione dei candidati, ma non è così. Nelle organizzazioni che crescono ha il compito di progettare cultura, definire percorsi di carriera, garantire la sostenibilità sociale dell’impresa e guidare la trasformazione organizzativa. Essere addetti alle Risorse Umane significa leggere il presente, ma soprattutto anticipare ciò che l’azienda sarà nei prossimi anni.

Un passaggio che, spesso, fa nascere l'esigenza di una formazione avanzata.

Professionisti e neolaureati che vogliono entrare nel settore sanno che la teoria di base non è più sufficiente e certamente molto lontana dal reale contesto lavorativo. Bisogna conoscere la normativa, comprendere i modelli organizzativi, saper utilizzare strumenti digitali e, allo stesso tempo, mantenere un approccio empatico capace di creare fiducia.

24ORE Business School ha predisposto nell'apposita sezione risorse umane master, che accompagnano questo salto professionale.

I suoi master coprono l'intera filiera HR, dallo sviluppo organizzativo alle relazioni industriali, dalla gestione dei processi amministrativi alle tecniche di recruiting più innovative, fino ai grandi temi che ridefiniscono la funzione, come employer branding, benessere aziendale e politiche di inclusione.

Ogni programma ha una caratteristica distintiva. C’è chi punta sulla digitalizzazione dei processi HR, chi approfondisce gli aspetti giuslavoristici, chi si concentra sul change management e sulla capacità di far evolvere strutture complesse.

L’obiettivo comune, però, è formare professionisti che sappiano agire in contesti dinamici, dove il capitale umano rappresenta la leva competitiva più forte.

La struttura dei master è pensata per avvicinare gli studenti alla pratica professionale fin dai primi moduli.

Workshop, business case, confronti con direttori del personale di importanti aziende italiane ed estere arricchiscono i programmi, mettendo al centro l’equilibrio tra competenze tecniche e intelligenza relazionale.

La parte dedicata alla transizione digitale, con focus su HR analytics e strumenti di assessment digitali, prepara i futuri professionisti a un contesto in cui i dati stanno diventando un elemento imprescindibile delle decisioni aziendali.

Lo stage garantito, uno dei pilastri della didattica full time della Business School, rappresenta il ponte naturale tra teoria e professione.

Permette di entrare in contatto diretto con le dinamiche reali degli uffici HR, spesso all’interno di imprese dove il tema della sostenibilità sociale sta assumendo un peso crescente. Grazie a queste esperienze gli studenti scoprono come la gestione delle persone sia davvero un lavoro che cambia la traiettoria di un’organizzazione, nel modo di comunicare, come nel clima interno, nella capacità di attrarre talenti e trattenere quelli più preziosi.

Se da una parte, chi sceglie una carriera nell’HR lo fa per vocazione, è anche vero che la vocazione, da sola, non basta. Serve una formazione che sappia trasformare l’interesse in competenza e la sensibilità in valore aggiunto.

Percorsi come quelli proposti da 24ORE Business School diventano strumenti concreti per costruire un profilo professionale solido, capace di muoversi con sicurezza nel cuore pulsante delle organizzazioni.