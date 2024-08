Dall’Isola dei famosi al matrimonio: l’amatissima showgirl si sposa di nuovo | A confessarlo è stata lei stessa

È tutto vero, la showgirl si sposa: l’Isola dei Famosi è in festa

Uno dei divorzi che ha fatto più chiacchierare nella storia della televisione recente è quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti, coppia che per vent’anni ha fatto sognare tutti e che, nel lungo matrimonio, ha dato vita anche a tre bellissimi figli, Christian, Chanel e Isabel.

Proprio nei mesi precedenti all’annuncio della fine del matrimonio, Ilary Blasi è stata impegnata con la conduzione de L’Isola dei Famosi, reality show che l’ha vista protagonista per diverse edizioni e che, invece, in quella di quest’anno è stata condotta da Vladimir Luxuria, a quel tempo solo opinionista.

E proprio uno dei volti simbolo del reality show più estremo che c’è tra poco convolerà a nozze: ecco di chi si tratta e con chi si sposerà!

Dall’Isola all’altare: nozze in vista

Uno dei momenti più romantici dell’ultima edizione, condotta da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese come opinionisti, è stato quello della proposta di matrimonio. A farla è stato Francesco Tafanelli che, giunto sull’Isola per fare una sorpresa alla sua compagna, si è presentato da lei con un anello. Si tratta di Matilde Brandi la quale, solo un mese prima della partenza per il reality show, aveva confessato a DiPiù Tv che avrebbe amato una proposta del genere, fatta proprio in Honduras. Di fatto, si è poi scoperto che quella era già la terza che lui le faceva: la prima è arrivata dopo un mese e la seconda al loro primo anniversario, quindi è arrivata la terza.

I due si sono conosciuti grazie a Manila Nazzaro, migliore amica di Matilde Brandi. La Nazzaro sapeva che Matilde stava vivendo un periodo difficile a causa della fine dell’amore con il padre delle sue figlie, quindi le ha voluto presentare un amico a una fiera di abiti da sposa, a Bari: si trattava proprio di Francesco. Ecco com’è nato l’amore.

L’amore tra i due

Dopo essersi conosciuti a Bari, una volta rientrati a Roma i due hanno ricevuto un invito per un aperitivo, anche questa volta organizzato dalla Nazzaro. Prima di accettare, però, la Brandi ha guardato il profilo Instagram di Tafanelli e qui ha scoperto che lui le inviava già da tempo dei messaggi, molto teneri.

Dopo quell’aperitivo, quindi, i due non si sono più lasciati neanche per un secondo ed ora sono pronti a convolare a nozze.