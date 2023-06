Dan Friedkin pilota, il presidente della Roma in volo per il centenario dell’Aeronautica

(Adnkronos) – In volo tra i piloti che fanno grande la Forza Azzurra oggi c’è anche il presidente della Roma Dan Friedkin che, in occasione dell’air show per il centenario dell’Aeronautica Militare a Pratica di Mare, ha pilotato un velivolo della sua squadra acrobatica Horsemen Flight, l'unica di formazione P-51 Mustang, P-38 Lightning, F4U Corsair, F8F Bearcat e F-86 Sabre. Per l’occasione ha indossato sulla tuta lo stemma della squadra giallorossa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

