“Danni cerebrali permanenti”: spaventosa scoperta degli scienziati | È uno dei farmaci più usati

Fai attenzione a questo medicinale, è uno dei farmaci più utilizzati per il suo forte potere analgesico ma fa malissimo.

Si tratta di un prodotto farmaceutico usato per alcune sintomatologie molto comuni ma i suoi effetti collaterali possono essere fortissimi.

Non usare questi farmaci se non vuoi correre rischi per la tua salute: secondo i ricercatori può provocare danni permanenti.

Scopriamo di quale medicinale si tratta, come agisce sul dolore e perché è considerato rischioso da tutti gli scienziati.

Farmaci pericolosi, l’antidolorifico da assumere con estrema cautela

I farmaci vanno assunti tutti con cautela, perfino quelli da banco, per i quali non è necessaria la ricetta medica. Alcuni medicinali però sono nettamente più pericolosi di altri e vanno presi solo ed esclusivamente sotto il consiglio di medici specialisti e solo in alcuni casi specifici.

Tra questi esiste un analgesico che può essere letale. Tra gli effetti collaterali più diffusi, causati dall’assunzione di questo tipo di farmaci, ci sono una sensazione di svenimento, difficoltà a respirare o a deglutire, alterazioni della vista, alterazioni sensoriali, impotenza, disidratazione, mancanza di appetito, brividi, dolore al petto e, soprattutto, sintomi di astinenza, che possono durare fino a sette giorni. Il sovradosaggio di tale farmaco può portare alla morte o alla perdita di coscienza e a gravi difficoltà respiratorie, alla perdita del tono muscolare, alla riduzione del battito cardiaco e della pressione sanguigna e all’edema polmonare. Scopriamo di quale famiglia di farmaci si tratta.

Qual è il medicinale pericoloso e perché fa male

Perfino una serie distribuita dalla nota piattaforma di video streaming Netflix ne parla: si tratta dell‘OxyContin e il titolo della serie, americana e basata su eventi realmente accaduti è Painkiller. L’OxyContin è il nome commerciale dell‘Ossicodone, che si trova in commercio anche come Depalgos, un farmaco a base di Ossicodone e paracetamolo,

Elatrex e Targin, con ossicodone e naloxone. Viene utilizzato spesso nel trattamento del forte dolore, perché è efficace come analgesico in quanto riesce a indurre un effetto analgesico che dura circa 12 ore, agendo, in tempi rapidi, come agonista sui recettori μ, κ and ẟ.

Questo farmaco è simile alla morfina e viene prescritto generalmente a pazienti che seguono cure oncologiche e nelle fasi postoperatorie di alcuni interventi chirurgici. I farmaci a base di ossicodone presentano diverse controindicazioni e, come abbiamo già evidenziato, tanti effetti collaterali, tra cui molti ritenuti gravi. Trattandosi di un eccipiente che fa parte degli oppioidi, può provocare ictus, attacchi cardiaci e perfino danni permanenti del cervello, seguiti dal decesso, in caso di overdose.