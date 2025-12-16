Ddl Varchi contro l’esaltazione mafiosa: carcere e multa anche per serie tv e contenuti online

La proposta Varchi introduce il 416-bis.2: fino a 3 anni e 10mila euro per chi esalta metodi mafiosi anche in video, web e stampa.

La proposta di legge depositata dalla deputata di Fratelli d'Italia Maria Carolina Varchi porta il confronto politico dentro un terreno finora presidiato soprattutto da etica, critica e responsabilità editoriale: la narrazione pubblica della mafia. Il testo mira a rendere reato l'esaltazione della criminalità organizzata di tipo mafioso anche quando passa da opere audiovisive e contenuti digitali, ampliando il perimetro dell'apologia e dell'istigazione. Il dibattito è esploso alla vigilia dell'uscita di "Gomorra – Le Origini", in arrivo dal 9 gennaio 2026 su Sky e NOW, con le parole di Marco D'Amore che, in conferenza stampa, ha scelto un'ironia tagliente: "Ci faremo arrestare in parecchi…".

Ddl Varchi contro l’esaltazione mafiosa: cosa cambia nel codice penale

La proposta introduce l'articolo 416-bis.2, pensato per punire chi "pubblicamente esalta" fatti, metodi, princìpi o comportamenti propri delle associazioni mafiose, oppure ne ripropone atti e condotte con "inequivocabile intento apologetico", o istiga altri a commettere gli stessi delitti. Le sanzioni previste arrivano fino a tre anni di reclusione, con una multa fino a 10.000 euro; un aggravamento è indicato quando la condotta avviene tramite stampa o strumenti telematici e informatici, cioè proprio i canali più rapidi nel trasformare un gesto in modello e un linguaggio in moda.

Ddl Varchi contro l’esaltazione mafiosa: le motivazioni richiamate nella relazione

Nella relazione illustrativa vengono citati episodi e simboli che, secondo i proponenti, descrivono una normalizzazione del fenomeno: "inchini" durante processioni davanti a residenze di persone legate alla malavita, funerali celebrati con ostentazione, altarini e monumenti dedicati a soggetti collegati a contesti criminali, messaggi diffusi su piattaforme digitali. È su questa scia che il testo inserisce anche il tema della produzione culturale e della circolazione di contenuti capaci di alimentare emulazione, specie online, dove clip e frasi vivono di vita propria, spesso staccate dal contesto originario.

Ddl Varchi contro l’esaltazione mafiosa: le ricadute per tv, cinema e piattaforme

Il punto più delicato sta nella prova dell’“intento apologetico”. Perché il medesimo racconto può essere denuncia, cronaca, ricostruzione storica, o invece celebrazione. In un quadro penale, l’accertamento finirebbe inevitabilmente davanti a procure e giudici, con la necessità di valutare linguaggio, inquadrature, costruzione del personaggio, finalità complessiva dell’opera, e persino la “vita” del contenuto nel circuito social. L’aggravante legata a web e strumenti informatici, inoltre, colloca la norma nel cuore dell’ecosistema digitale, dove l’autore non controlla sempre la diffusione secondaria: estratti, meme, montaggi, account che rilanciano scene o battute per ragioni opposte a quelle dell’opera.

Ddl Varchi contro l’esaltazione mafiosa: la reazione di Marco D’Amore e il caso “Gomorra – Le Origini”

Le parole di D’Amore, pronunciate “fra il serio e l’ironico”, hanno dato un volto mediatico allo scontro: “Dovranno allargare parecchio le patrie galere…”, con un riferimento persino ai costi dei detenuti sul bilancio pubblico. Dietro la battuta resta una preoccupazione che molti addetti ai lavori condividono: l’idea che la minaccia della sanzione penale possa produrre autocensura, prudenza eccessiva, o il rinvio di progetti. “Gomorra – Le Origini”, prequel Sky Original, è annunciata dal 9 gennaio 2026 e vede D’Amore alla regia dei primi quattro episodi, oltre al ruolo di supervisore artistico e co-sceneggiatore.

Ddl Varchi contro l’esaltazione mafiosa: il passaggio parlamentare e il confronto in arrivo

Il testo, richiamato nelle schede istituzionali relative all’iter, si prepara a entrare in una fase in cui audizioni e pareri potranno incidere sulla formulazione: confini della condotta punita, definizioni, rapporto con norme già esistenti e compatibilità con la libertà di manifestazione del pensiero. Il confronto non si limiterà ai partiti: coinvolgerà giuristi, magistrati, produttori, autori, piattaforme e broadcaster, in un equilibrio complesso dove l’obiettivo di colpire la glorificazione mafiosa dovrà convivere con la necessità di non colpire la rappresentazione critica della realtà criminale.