Debacle biancoceleste all’Olimpico, Inzaghi strapazza Baroni: Lazio 0-6 Inter

Quella tra Lazio e Inter è sempre stata una partita dal grande spettacolo e con numerose occasioni da gol. L’intenzione di Baroni era quella di prolungare il momento positivo certificato con la grande gara di Amsterdam, mentre era compito di Inzaghi superare immediatamente la sconfitta contro il Leverkusen. Da questa gara le due squadre si aspettavano molto, vista la loro posizione di alta classifica, prova ne sia che i ritmi sono stati alti sin da subito.

Primo Tempo

La partita tra Lazio e Inter prende il via con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia fin dai primi minuti. La Lazio prova a rendersi pericolosa già all’11′, quando Gustav Isaksen tenta un tiro dalla distanza, mirando all’angolino basso di destra, ma Yann Sommer si oppone con una parata sicura.

Al 24′, arriva il primo cartellino della serata per l’Inter: Hakan Calhanoglu viene ammonito per un intervento troppo deciso. Poco dopo, al 28′, la Lazio è costretta a effettuare un cambio forzato. Mario Gila lascia il campo e viene sostituito da Samuel Gigot.

L’Inter comincia a prendere il controllo del match e al 31′ Alessandro Bastoni si aggiunge alla lista degli ammoniti per un fallo deciso. Al 39′, però, arriva un momento cruciale: i giocatori dell’Inter protestano per un possibile fallo di mano in area da parte di Samuel Gigot. Dopo una revisione al VAR, l’arbitro Daniele Chiffi assegna il rigore ai nerazzurri.

Hakan Calhanoglu si incarica della battuta al 41′ e trasforma con freddezza, spiazzando Ivan Provedel e portando l’Inter in vantaggio sull’1-0. La Lazio cerca di riorganizzarsi, ma al 44′, Nicolo Rovella viene ammonito per proteste, aumentando la tensione in campo. Poco dopo, Federico Dimarco raccoglie un cross preciso di Denzel Dumfries e al 45′ raddoppia con un tiro rasoterra che supera Provedel, portando il punteggio sullo 0-2.

L’arbitro fischia la fine del primo tempo al 52′, con l’Inter saldamente in vantaggio, mentre la Lazio dovrà trovare nuove energie per cercare di ribaltare la situazione nella ripresa.

Secondo Tempo

La ripresa tra Lazio e Inter inizia con un cambio per i padroni di casa: al 46′, Marco Baroni sostituisce Samuel Gigot con Manuel Lazzari a causa di problemi fisici. L’Inter riprende subito da dove aveva lasciato nel primo tempo, dominando la partita.

Al 51′, Hakan Calhanoglu serve un assist perfetto per Nicolò Barella, che con un tiro potente dal limite dell’area insacca all’incrocio dei pali di sinistra, portando il punteggio sullo 0-3. Passano solo due minuti e, al 53′, Alessandro Bastoni trova Denzel Dumfries in area, che di testa sigla il 4-0 per l’Inter, lasciando Ivan Provedel senza scampo.

Al 57′, la Lazio cerca di cambiare l’inerzia con due sostituzioni: Gustav Isaksen lascia il campo per Loum Tchaouna, mentre Pedro viene rimpiazzato da Fisayo Dele-Bashiru. Ma i nerazzurri non si fermano. Al 63′, Simone Inzaghi effettua un doppio cambio, con Carlos Augusto che prende il posto di Alessandro Bastoni e Kristjan Asllani che sostituisce Hakan Calhanoglu.

L’Inter trova il quinto gol al 77′: Federico Dimarco serve Carlos Augusto, che calcia un rasoterra perfetto dal limite dell’area, mandando la palla nell’angolino basso di destra per il 0-5. Poco dopo, Matteo Darmian viene ammonito per un intervento ruvido al 76′, e al 74′ Nicolo Barella lascia il posto a Piotr Zielinski.

La Lazio continua a soffrire e poco dopo, all’81′, la Lazio effettua un cambio, con Gaetano Castrovilli che prende il posto di Mattia Zaccagni, mentre l’Inter sostituisce Federico Dimarco con Tajon Buchanan.

Il risultato viene definitivamente chiuso al 90′, quando Henrikh Mkhitaryan trova Marcus Thuram in area. L’attaccante, da due passi, non sbaglia e segna il 6-0 con un preciso tiro rasoterra all’angolino basso di sinistra.

Al 94′, l’arbitro Daniele Chiffi decreta la fine del match, con un risultato netto di 6-0 per l’Inter, che domina in lungo e in largo, lasciando la Lazio senza possibilità di replica. Il rigore del primo tempo ha spianato la strada ai nerazzurri, ma c’è da dire che la Lazio ha trovato anche molta sfortuna con i due infortuni consecutivi di Gila e Gigot. Ottima la prima mezz’ora per i ragazzi di Baroni, poi il nulla.

Pagelle

Provedel – 3

Marusic – 4

Gila – 6

Patric – 4

Nuno Tavares – 5

Guendouzi – 5

Rovella – 6

Isaksen – 5

Pedro – 5

Zaccagni – 5,5

Noslin – 5

Subentrati

Gigot – 4

Lazzari – 5

Dele-Bashiru – 5

Tchaouna – 5

Castrovilli – s.v.

