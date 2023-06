Debito Usa, Biden: “Con accordo su tetto evitato collasso economico”

(Adnkronos) – "Era cruciale raggiungere un accordo" sul debito Usa e il via libera del Congresso "è una buona notizia per il popolo americano". "Nessuno ha ottenuto tutto quello che voleva, ma il popolo americano ha avuto quello di cui aveva bisogno. Abbiamo evitato una crisi economica ed un collasso economico". Così, nella notte, in una dichiarazione dallo Studio Ovale della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha commentato l'accordo sul debito approvato prima della Camera e poi dal Senato e che lui firmerà oggi. Biden ha lodato lo speaker della Camera Kevin McCarthy, con cui nelle settimane scorse aveva avuto duri negoziati, conclusi con un'intesa nella notte tra sabato e domenica scorsi. "Lui e io e i nostri team siamo riusciti a metterci d'accordo e a portare a termine le cose – ha riconosciuto il presidente – Siamo stati diretti l'uno con l'altro, completamente onesti l'uno con l'altro, rispettosi l'uno dell'altro. Entrambe le parti hanno operato in buona fede, entrambe le parti hanno mantenuto la parola data". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

