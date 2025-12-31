Dekatesséris Iméres – Quattordici giorni: il romanzo che racconta la quarantena prima che diventasse Storia

Ci sono libri che nascono dalla distanza del tempo e altri che affondano le mani nella materia viva degli eventi. Dekatesséris Iméres – Quattordici giorni appartiene a questa seconda, più rischiosa categoria: è un romanzo storico scritto con la carne ancora scoperta della memoria, capace di restituire non solo ciò che è accaduto, ma come lo abbiamo sentito accadere.

Ambientato nei primi giorni del 2020, a Wuhan, il libro segue un gruppo di artisti italiani improvvisamente rinchiusi in quarantena. Quattordici giorni che diventano un viaggio interiore, un esperimento umano, una prova emotiva collettiva. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dekatesséris Iméres – Quattordici giorni: Giorno 1, l’arrivo e l’inganno dell’attesa

L’inizio del romanzo è dominato dall’illusione del viaggio culturale. Shanghai, il trasferimento, l’organizzazione efficiente, l’accoglienza. Tutto sembra ancora possibile. L’atmosfera è curiosa, quasi euforica. La Cina appare moderna, sorprendente, lontana dalle narrazioni occidentali. Ma già si avverte una sottile tensione, un presagio che il lettore riconosce subito.

Dekatesséris Iméres – Quattordici giorni: Giorno 2, la quarantena e l’irruzione della forza

La comparsa improvvisa dei militari segna la frattura. La normalità si spezza con violenza. La quarantena non è annunciata: è imposta. L’hotel diventa confine, la suite una cella dorata. Il potere si manifesta senza spiegazioni, mostrando la sproporzione fra individuo e Stato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dekatesséris Iméres – Quattordici giorni: Giorno 3, il virus come parola proibita

Il racconto entra nella fase più inquietante: quella dell’informazione negata. Il virus esiste, ma non può essere nominato liberamente. Il foglio scritto da Akame, letto e poi distrutto, è uno dei passaggi simbolicamente più forti del romanzo. La verità diventa clandestina.

Dekatesséris Iméres – Quattordici giorni: Giorno 4, il silenzio e la fame che cresce

La paura si sedimenta. I pasti arrivano come razioni, il soldato resta immobile, la città fuori è ferma. Il tempo inizia a perdere consistenza. Non è solo il corpo a patire la reclusione, ma l’emotività. La fame diventa psicologica, relazionale, esistenziale.

Dekatesséris Iméres – Quattordici giorni: Giorno 5, raccontarsi per restare umani

Il giro di presentazioni del gruppo è un momento chiave. Le donne si raccontano, condividono biografie, fragilità, passioni artistiche. L’arte emerge come linguaggio comune e come ancora di salvezza. Parlare di sé diventa un atto di resistenza alla disumanizzazione.

Dekatesséris Iméres – Quattordici giorni: Giorno 6, il protagonista e la coscienza maschile

Leonardo, narratore e protagonista, si rivela in tutta la sua complessità: ironico, colto, vulnerabile, attraversato da desideri e contraddizioni. Non è un eroe, ma un uomo che osserva se stesso mentre il mondo si chiude. La sua voce guida il lettore senza mai imporsi.

Dekatesséris Iméres – Quattordici giorni: Giorno 7, l’eros come risposta alla paura

L’incontro con Maria Sole introduce uno dei temi centrali del romanzo: il desiderio come affermazione di vita. In un contesto dominato dalla morte possibile, l’eros diventa gesto di ribellione, bisogno di contatto, ricerca di protezione e senso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dekatesséris Iméres – Quattordici giorni: Giorno 8, il giudizio e la frattura del gruppo

Dopo l’intimità arriva il silenzio carico di tensione. Gli sguardi, le distanze, le parole non dette. Il gruppo mostra le sue crepe. La quarantena non isola soltanto i corpi, ma mette alla prova la convivenza e la solidarietà.

Dekatesséris Iméres – Quattordici giorni: Giorno 9, Artemisia e il desiderio consapevole

Con Artemisia l’eros cambia registro. Non più bisogno, ma scelta lucida, potente, dichiarata. È una sessualità che non chiede permesso e non promette futuro. Artemisia incarna una libertà radicale, vitale, quasi politica.

Dekatesséris Iméres – Quattordici giorni: Giorno 10, il tempo che si dissolve

Il tempo perde i suoi confini. Giorni e notti si confondono. Il silenzio della città, l’aria più pulita, i suoni lontani assumono un carattere quasi mistico. Il romanzo rallenta, si fa contemplativo, immersivo.

Dekatesséris Iméres – Quattordici giorni: Giorno 11, la paura che entra nel corpo

Il respiro si fa corto, l’angoscia diventa fisica. La meditazione, il controllo del corpo, la concentrazione sono strumenti di sopravvivenza. Qui la paura non è più esterna: è interna, intima, ossessiva.

Dekatesséris Iméres – Quattordici giorni: Giorno 12, l’amore senza volto

L’incontro al buio, la benda sugli occhi, il desiderio senza identità precisa. Questo capitolo è uno dei più simbolici: l’altro viene percepito prima di essere riconosciuto. È l’intimità nell’isolamento totale, dove l’essenza conta più della forma.

Dekatesséris Iméres – Quattordici giorni: Giorno 13, il gruppo come destino comune

Il protagonista riflette sul concetto di gruppo e di destino condiviso. La quarantena ha trasformato individui in un organismo unico. Qui il romanzo assume un respiro filosofico e politico, interrogando il rapporto fra libertà personale e necessità collettiva.

Dekatesséris Iméres – Quattordici giorni: Giorno 14, la soglia e ciò che resta

L’ultimo giorno non chiude, ma apre. Nulla torna come prima. I personaggi escono cambiati, segnati, più consapevoli. Il lettore resta con la sensazione di aver attraversato un tempo sospeso che continua a interrogare il presente.

Perché leggere Dekatesséris Iméres – Quattordici giorni oggi

Perché è un romanzo che non racconta solo la quarantena, ma la trasforma in esperienza letteraria. Un libro che mette insieme corpo e pensiero, eros e paura, arte e politica. Un’opera coraggiosa, emotivamente esposta, che chiede al lettore non solo attenzione, ma partecipazione.

Dekatesséris Iméres