Demenza senile, ora la riduci drasticamente con questi ALIMENTI | Gli ultimi studi parlano chiaro, così vivrai meglio

Demenza senile, come combatterla efficacemente a tavola

La demenza senile è una malattia neurodegenerativa, che colpisce direttamente il cervello, compromettendo la normale attività psichica e il comportamento delle funzioni volitive intellettive ed affettive I suoi effetti alternato lo stile di vita di chi ne è affetto. Per fortuna però, come i nostri antenati ci insegnano, il cibo può diventare cura, o quantomeno forma di prevenzione di parecchie malattie. Tra queste anche della demenza senile.

Per capire l’importanza del ruolo svolto dalla nutrizione nella prevenzione delle malattie a carico del sistema cognitivo e neurologico, basti sapere che un recente studio pubblicato su Jama Network Open e condotto dalla Queen’s University di Belfast, ha accertato che il rischio di demenza senile potrebbe ridursi del 28%, grazie al consumo di alcuni tipi di alimenti. Dunque scopriamo come è possibile contrastare la malattia neurodegenerativa dell’encefalo, facendo attenzione all’alimentazione.

I cibi che nutrono la mente e favoriscono la salute dell’apparato cardiocircolatorio

Attraverso la scelta consapevole di quello che ogni giorno portiamo in tavola, possiamo tenere lontano il più possibile la demenza senile. Una dieta che consente di nutrire il cervello e di mantenere le facoltà cognitive in salute è la cosiddetta dieta Mind una dieta di impostazione mediterranea ma focalizzata sull’obiettivo dell’anti ipertensione. Come si legge su www.inran.it, questa dieta è stata pubblicata sulla rivista accademica americana Neurology.

Il segreto della dieta anti demenza senile è consumare alimenti ricchi di fibre, flavonoidi e privi di grassi saturi, come cereali integrali, olio d’oliva, frutta secca, pesce azzurro, carne bianca, come pollo, tacchino o coniglio, legumi e soprattutto frutti ricchi di antiossidanti, come ad esempio i frutti di bosco. In questo modo si favorirà il sistema dell’intero apparato cardio circolatorio e si proteggerà la salute del cervello e delle sue funzioni.