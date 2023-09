Dengue Italia 2023, 81 i casi a oggi

(Adnkronos) – Crescono i casi di Dengue anche in Italia. A oggi se ne contano 81, il calcolo da inizio anno, di cui 13 nel Lazio. "Al momento non ci risulta nessun altro caso autoctono di Dengue nel Lazio. La sorveglianza sta funzionando" ha detto il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, Angelo Aliquò nel fare il punto all'Adnkronos Salute sulle infezioni Dengue. Quello contro le arbovirosi è un impegno dell'Inmi che il nuovo Dg Aliquò rilancia. "Siamo molto attenti alla collaborazione con le Asl, gli Istituti zooprofilattici e altri enti di ricerca ma anche con i Comuni dove avvengono poi le bonifiche", sottolinea. A fine agosto erano stati ricoverati due pazienti per Dengue allo Spallanzani, che non sono mai stati in gravi condizioni. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

