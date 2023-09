Dengue Italia 2023, crescono casi: 236 in totale

(Adnkronos) – Continuano a salire, seppur di poco, i casi di Dengue in Italia. Sono 36 i casi confermati, trasmessi localmente in Italia e notificati al 25 settembre. Dall'inizio dell'anno sono stati notificati, inoltre, 200 casi di Dengue importati da altri Paesi, per un totale di 236. La Lombardia (81) e il Lazio (48) sono le regioni con più casi. E' quanto emerge dal bollettino della febbre Dengue aggiornato oggi dall'Istituto superiore di sanità (Iss). L'età media dei casi è 35,5 anni e il 54,6% è maschio. Nel precedente aggiornamento erano 27 i casi confermati trasmessi localmente in Italia, per un totale di 181. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata