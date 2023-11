Dengue oggi Toscana, morta una 50enne

(Adnkronos) – E' morta dopo aver contratto la febbre Dengue una signora di 50 anni di Fucecchio in provincia di Firenze. L'Asl Toscana Centro rende noto che era tornata da un viaggio in Thailandia. Dopo i primi sintomi il quadro clinico è notevolmente peggiorato e la donna, che già soffriva di altre patologie gravi, si legge nella nota dell'Azienda sanitaria locale, è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale fiorentino di Careggi, dove è poi deceduta. Prima del ricovero si era recata anche a lavoro, in una conceria di San Miniato in provincia di Pisa. In accordo con i sindaci dei Comuni di Fucecchio e San Miniato è stata disposta un'ordinanza urgente per motivi di sanità pubblica per predisporre una disinfestazione straordinaria nelle aree interessate nel raggio approssimativo di 100 metri dalla residenza e dal luogo di lavoro della donna. La disinfestazione sarà effettuata stanotte e proseguirà anche domani mattina. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata