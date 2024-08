Denti appena lavati, stai lontano dall’acqua | ‘Gravi effetti collaterali’: è meglio se non rischi

Non commettere questo errore dopo aver lavato i denti: che rischio!

L’igiene orale è fondamentale a qualsiasi età. Per avere una bocca sana serve una sinergia tra le proprie abitudini quotidiane e una visita periodica dal dentista e dall’igienista, così che si curino eventuali problematiche e si proceda con una pulizia profonda ogni sei mesi o secondo le proprie esigenze.

Soprattutto quando si hanno dei bambini piccoli, poi, è fondamentale impostare con loro una routine equilibrata e corretta così che, crescendo, si consolidi anche tra le loro abitudini e diventi un qualcosa che non pesa e che, soprattutto per quanto riguarda il dentista, non fa paura.

Oggi parliamo di un’abitudine spesso messa in atto senza neanche pensarci ma, in realtà, pericolosa per la salute del cavo orale. A parlarne è un’esperta della salute della bocca: da oggi non commetterete più questo errore.

Non sciacquarti la bocca!

A parlare di questo dettaglio da molti sottovalutato è la dottoressa Sable, una ortodontista che sui social ha voluto sensibilizzare tutti i suoi follower su un tema molto importante. Per lavare i denti, si sa, ci vogliono gli strumenti giusti, quindi uno spazzolino non usurato e che viene sostituito ogni tre mesi, un dentifricio coerente con le proprie necessità e una giusta spazzolatura, né troppo debole, né troppo forte. Gli errori, però, non si limitano a un tempo dedicato alla spazzolatura troppo risicato o a uno spazzolino che ormai ha compiuto un anno, perché anche nei secondi dopo aver posato spazzolino e dentifricio si può sbagliare.

La dottoressa, infatti, ha spiegato che chi è abituato a risciacquare la bocca con acqua o con collutorio dopo aver finito di lavare i denti dovrebbe cercare di perdere quest’abitudine. Nel dentifricio, infatti, c’è il fluoruro e questo ingrediente è pensato per rimanere un po’ sui denti, così che si unisca allo smalto e lo rinforzi.

Cosa succede se si risciacquano i denti

Se dopo aver passato il dentifricio si risciacqua la bocca con acqua o con dentifricio, ciò che si va a fare è rimuovere tutte le tracce di fluoruro. Il consiglio dell’esperta è quindi quello di prendere l’abitudine che, a fine lavaggio dei denti, si sputa semplicemente il dentifricio in eccesso e si rimane così, senza sciacquarsi i denti.

Sebbene all’inizio possa sembrare strano, questa procedura secondo l’ortodontista contribuisce a diminuire le carie a lungo termine.