Dentifricio, se continui ad usarlo solo per l’igiene orale non hai capito un fico secco | Salvi l’appartamento in due mosse

Lo sapevi che il dentifricio può essere utilizzato anche per la pulizia della tua casa? Ecco le funzioni che non ti aspettavi.

Quando parliamo di dentifricio inevitabilmente, siamo portati a collegarlo alla sua funzione principale ovvero l’igiene orale. Eppure, quello che non tutti sanno, è che un prodotto molto versatile.

In particolare, il dentifricio può essere un valido alleato per la pulizia della nostra casa, rendendo alcuni ambienti davvero splendenti. Ma non solo. Può essere impiegato in altri modi.

Tra l’altro, il dentifricio come detergente, rappresenta un’ottima alternativa ecologica rispetto ai tanti prodotti chimici presenti sul mercato.

Scegliere di utilizzare ingredienti naturali, può aiutare inoltre a ridurre l’impatto ambientale e a risparmiare denaro visto il suo costo accessibile. Scopriamo quindi come usarlo in maniera innovativa e i relativi vantaggi.

Utilizza il dentifricio in questo modo per salvare il tuo appartamento

Come riporta altaformazionemusicale.it, partiamo proprio da uno degli elementi che nelle nostre case tende a sporcarsi prima: il pavimento. Quest’ultimo può essere facilmente pulito utilizzando il dentifricio grazie alla sua formulazione pensata per rimuovere macchie e impurità dai denti. Il suo profumo fresco poi, contribuirà a donare un’ottima fragranza nell’ambiente. In che modo? Semplice, ti basterà seguire questi passaggi e preparare la miscela. Come prima cosa in un secchio, dovrai versare 350 ml di acqua tiepida. Subito dopo aggiungi due cucchiai di dentifricio e mescola energicamente fino a completa dissoluzione. Passa successivamente ad unire 100 ml di aceto e aggiungi due cucchiai di detersivo per piatti per rimuovere sporco e grassi. Infine, versa un litro di acqua a temperatura ambiente e mescola nuovamente fino a ottenere una soluzione omogenea. In questo modo otterrai una miscela in grado di rimuovere le macchie più ostinate.

La nuova soluzione che avrai ottenuto, puoi usarla con una scopa o una spazzola con setole morbide. Inizia strofinando il pavimento seguendo il senso delle venature del materiale, per evitare graffi. Una volta eseguita la pulizia, ricordati di risciacquare con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di dentifricio e detersivo. È importante notare che questa miscela non è indicata per tutti i tipi di pavimento. In particolare, evita di utilizzarla su superfici in granito, marmo o legno, poiché gli ingredienti abrasivi potrebbero danneggiare queste superfici. Prima di applicare la soluzione, verifica sempre il materiale del pavimento e, se hai dubbi, prova in una piccola area nascosta.

Altre funzioni del dentifricio

Oltre la funzione indicata nel paragrafo precedente, il dentifricio può essere adoperato anche in altri modi utili in casa. Più precisamente, nel caso in cui siano presenti macchie da tappeti e tessuti, puoi applicare una piccola quantità di dentifricio sulla macchia e strofina delicatamente.

Anche per pulire i tuoi gioielli e orologi è molto valido. Dovrai soltanto usare un panno morbido con un po’ di dentifricio per far brillare i tuoi accessori. Particolarmente indicato per gli oggetti in argento.