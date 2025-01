Dentifricio, solo questi fanno dei veri miracoli | Li compri e costano veramente poco, il dentista non lo vedrai mai più

Sei sempre indeciso su quale dentifricio acquistare? I migliori e sicuri sono solo questi e costano davvero poco!

Sappiamo bene che uno degli elementi che non possono mancare per la nostra igiene orale è proprio il dentifricio. Grazie al suo contributo infatti, riusciamo a mantenere i denti puliti e freschi e ci aiuta nella prevenzione contro i problemi dentali e gengivali.

Oggi sul mercato sono presenti veramente tantissime opzioni tanto che è facile entrare in confusione su quale acquistare.

Spesso si finisce per credere che quello più costoso sia di conseguenza il migliore. Eppure tale credenza è stata smentita proprio di recente.

Secondo un test condotto da Altroconsumo, i dentifrici più efficaci non sono necessariamente quelli con il prezzo più alto. Scopriamo quindi cosa è emerso dalla ricerca e quali sono i dentifrici migliori.

Perchè è importante scegliere il dentifricio giusto

Scegliere il dentifricio giusto è molto importante per la salute orale. Questo perché, anche se spesso sottovalutata, la sua funzione ci consente una pulizia efficace che riesce a rimuovere placca, residui di cibo e previene la formazioni delle carie. Tra l’altro, alcuni dentifrici sono pensati appositamente per chi ha dei problemi specifici come la sensibilità dentale o problema gengivali. In queste situazioni è ancora più importante effettuare la scelta giusta.

Per questo motivo, Altroconsumo ha eseguito un test su 13 dentifrici scegliendo i più noti e utilizzati in Italia e ha analizzato vari aspetti per valutarne l’efficacia, la sicurezza e l’impatto ambientale. Gli esperti dell’organizzazione, nello specifico, hanno esaminato: la quantità di fluoro presente, il livello di abrasività, la capacità di rimuovere le macchie e la presenza di ingredienti potenzialmente dannosi per la salute. Il risultato che è emerso, è davvero sorprendente oltre che inaspettato.

Ecco quali sono i dentifrici migliori

Come riporta ispacnr.it, dai risultati del test, è emerso che nessun dentifricio ha raggiunto una qualità ottima. Tuttavia, ad aggiudicarsi il punteggio migliore del test, valutati con 67 punti, sono a pari merito il Colgate Triple Action e il Mentadent Professional Protect + Carie. Entrambi i prodotti hanno dimostrato di offrire un buon equilibrio tra efficacia e prezzo. Al secondo posto, con 60 punti, troviamo il Meridol Protezione Gengive e l’Antica Erboristeria Totale Salvia e Zinco, quest’ultimo riconosciuto come miglior acquisto per il suo costo contenuto di circa 1,27 euro.

Altri dentifrici di qualità buona sono:

Aquafresh Tripla Protezione Menta Fresca (59 punti)

Sensodyne Multi Protection+ (59 punti)

Elmex Protezione Carie (58 punti)

Iodosan Protezione Globale (57 punti)

AZ Complete Plus Freschezza Delicata Menta Leggera (57 punti)

Parodontax Gengive + (56 punti)

Durban’s Total Active Menta Fresca (54 punti)

Colgate Total Original (53 punti).

Infine, il Coop Day Tech Protezione Completa si è classificato come il dentifricio di qualità più bassa, con soli 41 punti. Alla luce di questi risultati si può effettuare una scelta più consapevole nella scelta dei dentifrici che prenda in considerazione le nostre esigenze e che sia in grado di tutelare la nostra salute orale.