Depeche Mode, tre nuove date in Italia nel 2024: una a Torino e due a Milano

(Adnkronos) – I Depeche Mode tornano in Italia con tre imperdibili appuntamenti. La band sarà in scena il 23 marzo 2024 al Pala Alpitour di Torino, il 28 marzo 2024 e il 30 marzo 2024 al Mediolanum Forum di Milano. L’annuncio arriva a pochi giorni dall’inizio dei tre show italiani allo Stadio Olimpico di Roma del 12 luglio, allo Stadio San Siro di Milano del 14 luglio e allo Stadio Dall’Ara di Bologna del 16 luglio. Con oltre due milioni di biglietti venduti fino ad oggi per il Memento Mori Tour e dopo il sold-out in Nord America e in Europa, i Depeche Mode annunciano altre date del tour europeo nel 2024. La tappa invernale del 'Memento Mori Tour' prenderà' il via il 22 gennaio alla O2 Arena di Londra, Regno Unito. A partire dalle ore 10 di giovedì 13 luglio, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a 'My Live Nation'. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 11 di venerdì 14 luglio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. ''Dave Gahan è una meraviglia teatrale che fa girare il microfono e muovere gli arti, mentre la band galoppa attraverso decenni di successi'', (The Guardian'), ''La band più duratura dell'elettronica'', ('The Telegraph'), ''Il tempo continua a dimostrare che i Depeche Mode sono uno dei gruppi più influenti e visionari della storia della musica pop'', ('Chicago Tribune'), ''Questo è teatro al suo meglio, senza dubbio'', ('The Irish Indipendent'). I Depeche Mode riporteranno il 'Memento Mori Tour' in Europa nel 2024. Dopo gli spettacoli negli stadi e nelle arene di Europa, Messico, Canada e Stati Uniti di quest'estate e autunno, i Depeche Mode hanno annunciato oggi 29 nuove date europee che prolungheranno il tour fino al 2024. Un numero ancora maggiore di fan avrà ora la possibilità di sperimentare la potenza cruda ed emotiva del Memento Mori Tour, salutato da Rolling Stone come "una straordinaria celebrazione della vita e della musica". Le nuove date del tour europeo inizieranno il 22 gennaio 2024 alla O2 Arena di Londra e termineranno il 5 aprile dopo diverse serate alla Lanxess Arena di Colonia, in Germania. Nel corso del tour di 22 città, la band suonerà anche più volte alla Mercedes-Benz Arena di Berlino, all'Accor Arena di Parigi, al Wizink Center di Madrid, al Mediolanum Forum di Milano e altro ancora. Con oltre due milioni di biglietti già venduti, il 'Memento Mori Tour', con le sue 110 date, è destinato ad essere uno dei più grandi tour dei Depeche Mode fino ad oggi, nonché uno dei più grandi tour mondiali del 2023. Avendo venduto più di100 milioni di dischi e suonato per più di 35 milioni di fan in tutto il mondo, i Depeche Mode rimangono una forza musicale in continua evoluzione e singolarmente influente. Il 24 marzo 2023 i Depeche Mode hanno pubblicato il loro 15° album in studio, Memento Mori, acclamato dalla critica, insieme al lancio del Memento Mori tour. Il primo singolo 'Ghosts Again' è stato acclamato come ''ipnotico" ('Rolling Stone') e "una canzone splendida e ossessionante" ('Revolver'). Ispirazione indelebile per i fan, i critici e gli artisti, i Depeche Mode continuano ad andare avanti, e l'album e il tour Memento Mori rappresentano l'apertura del nuovo capitolo di un'eredità ineguagliabile e continua. In occasione del 'Memento Mori Tour' la band ha nuovamente collaborato con la lussuosa azienda svizzera di orologi Hublot per sostenere le iniziative benefiche della band. Durante il tour, Hublot e i Depeche Mode sosterranno 'Conservation Collective', una rete globale di fondazioni che promuovono iniziative ambientali di base, con particolare attenzione ai progetti che mirano ad affrontare l'inquinamento da plastica, la gestione dei rifiuti e la pulizia dell'ambiente. Inoltre, i Depeche Mode collaboreranno con il team 'Green Nation di Live Nation' per ridurre l'uso di plastica monouso, migliorare il riciclaggio e ridurre gli sprechi di cibo e di altro tipo durante il tour e nei locali. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata