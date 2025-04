Derby Lazio-Roma: 6 arresti dopo la rabbia ultras tra le strade della Capitale

Le strade di Roma si sono trasformate in un vero campo di battaglia poche ore prima dell’attesissimo derby tra Lazio e Roma. Su quelle stesse strade, non erano soltanto le antiche pavimentazioni a tremare, ma anche le vetrine dei negozi, frantumate in una pioggia di schegge. L’intervento delle forze dell’ordine è stato rapido ma, nonostante gli sforzi, il caos era palpabile.

Guerriglia urbana e reazione della Polizia

La situazione è degenerata rapidamente. Migliaia di ultras hanno riversato la loro rabbia inarrestabile in un crescendo di tensioni che ha monopolizzato l’attenzione della città. La questura, sulle spine, ha orchestrato una serie di manovre difensive, impiegando idranti e lacrimogeni per contenere un’onda di violenza che sembrava sconfinata. I reparti di Polizia, schierati in blocco, si sono trovati al centro di scontri pesanti che sembravano non dare tregua.

Arresti e indagini

Alla fine del tumulto, le indagini hanno portato al fermo di sei uomini: tre sostenitori della Lazio e tre della Roma. Uno scenario che ha svelato i volti di un’ostilità subdola, sottolineata dalle affiliazioni a gruppi estremisti noti per la loro propensione alla violenza. La DIGOS è entrata in azione prontamente, utilizzando riprese video come tassello fondamentale della loro ricostruzione investigativa. Mentre i procedimenti per l’applicazione del Daspo procedevano, la questione legale degli arrestati resta complessa, tutti presunti innocenti fino a ulteriore giudizio.

Ripercussioni e misure preventive

Nonostante le misure adottate, la domanda resta: quali saranno i passi successivi per evitare che episodi simili si ripetano? Con le indagini ancora in corso, la DIGOS sta esaminando altre figure coinvolte, con particolare attenzione anche a tifosi di origine straniera. Roma si trova, ancora una volta, a interrogarsi su come garantire la sicurezza durante eventi di tale portata, cercando di mantenere vivo lo spirito sportivo in uno scenario che troppo spesso si trasforma in scontro fisico. La speranza è che questi momenti di riflessione conducano a strategie efficaci, capaci di contenere una rivalità secolare che, nonostante tutto, merita di non perdere il senso del gioco.

© Riproduzione riservata