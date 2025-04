Derby Lazio-Roma: la miccia degli scontri per lo spaccio della droga in curva

La partita tra Lazio e Roma si preannunciava accesa, ma pochi avrebbero previsto la valanga di eventi che si sarebbe scatenata poco prima del fischio d’inizio. Il derby di ritorno ha trascinato con sé una serie di episodi che vanno ben oltre una semplice competizione sportiva.

La miccia: striscioni provocatori e il confronto tra tifoserie

Domenica scorsa, a Ponte Milvio, la situazione è precipitata. Gli occhi erano inizialmente puntati sugli striscioni provocatori messi in bella vista dai tifosi biancocelesti. Tuttavia, questo si è rivelato solo la punta dell’iceberg. La tensione ha iniziato a galvanizzarsi quando due gruppi rivali si sono trovati faccia a faccia nei pressi dello stadio Olimpico.

Il retroscena: un groviglio di criminalità

Ma facciamo un passo indietro. Il vero innesco della giornata avrebbe radici che affondano nella cronaca nera. Già dal primo di aprile era stata diffusa la notizia di un’indagine della Digos relativa a un’organizzazione di spaccio all’interno dei bagni della curva sud, gestita da tifosi giallorossi. Non si trattava di banale hashish, ma di cocaina, e questo è il cuore del problema criminale.

Scontri e arresti: cronaca di una giornata impazzita

Mentre le forze dell’ordine tentavano di arginare la violenza a Ponte Milvio, i tifosi non stavano cercando solo un rivale sportivo. Lo scontro era piuttosto indirizzato verso la polizia stessa. Il primo ad essere arrestato, Diego Mattei, con precedenti noti e già destinatario di un Daspo, ha messo in luce un’organizzazione che sfida spesso le autorità.

Dietro le sbarre: volti noti

Tra i giallorossi, gli arresti successivi hanno portato alla luce nomi ben conosciuti nel contesto ultras. Da Armando Cattini a Emanuele Carchella, fino a Daniele Muroni, questi individui erano già associati ai gruppi “Roma Violenza” e “Quadraro”. Non meno significativo è il caso dei supporter laziali, dove spiccano giovani come Luca Abramo, figlio di Ettore Pluto, un volto storico dei tifosi biancocelesti, legato a una lunga lista di episodi controversi.

L’ombra dei gruppi organizzati: un problema irrisolto

Questa situazione ha riacceso i riflettori sulla questione dei gruppi organizzati ultrà. Non si tratta solo di tifosi sfegatati, ma di persone che spesso sfociano nel crimine, utilizzando la passione calcistica come copertura per le loro attività illecite.

Misure restrittive e necessarie riflessioni

A seguito di questa giornata e delle dure condanne del Viminale, sono stati presi provvedimenti stringenti. I derby non si giocheranno più di sera e le trasferte per la stagione saranno vietate per entrambe le tifoserie. Una scelta mirata non solo a prevenire futuri incidenti, ma anche a riportare l’attenzione su cosa significhi davvero sostenere una squadra.

