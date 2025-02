Detersivo, non devi usare più il MISURINO | Questa è la quantità giusta per far profumare tutto, la vicina vorrà tutte le info

Ricordati di usare questo dosaggio se vuoi ottenere un bucato perfetto e pulito. Il suo profumo ti lascerà a bocca aperta!

Ottenere un bucato pulito e profumato è il risultato che tutti desidererebbero avere ad ogni lavaggio. Eppure quando si lavano i propri indumenti bisogna prestare attenzione ad una serie fattori.

Per quanto possa risultare un’operazione semplice e scontata il lavaggio del bucato necessita di alcuni accorgimenti che possono fare la differenza.

In molti ritengono che utilizzare più detersivo significhi avere un bucato più pulito. In realtà si tratta semplicemente di una credenza molto diffusa.

Infatti, inserire una quantità eccessiva di detersivo nel cestello della lavatrice può provocare danni sia ai tessuti che all’elettrodomestico. E’ quindi fondamentale conoscere il giusto quantitativo di detersivo da utilizzare e le conseguenze che possono derivare da un uso eccessivo.

Detersivo lavatrice, ecco quello che devi sapere

Scegliere tra detersivo liquido e detersivo in polvere è molto importante a seconda del lavaggio da effettuare. Entrambi hanno vantaggi e svantaggi. Il detersivo liquido è più pratico non lascia residui ed è indicato per i tessuti delicati. Di contro, la sua capacità di pulizia è spesso ridotta rispetto a quello in polvere, il che comporta una quantità maggiore.

Al contrario, il detersivo in polvere ha un potere pulente superiore, ma se non si scioglie completamente in acqua, può lasciare residui indesiderati. In ogni caso usare una dose eccessiva porta ad alcuni problemi come cattivi odori nella lavatrice, accumulo di residui, produzione eccessiva di schiuma e inquinamento delle acque di scarico. Ma qual è quindi il giusto dosaggio da utilizzare per ogni lavaggio? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

La giusta quantità di detersivo è solo questa

Come riporta ispacnr.it, per determinare la quantità di detersivo da utilizzare bisogna prendere in considerazione diversi elementi. In particolare è necessario considerare:

1. il carico della lavatrice. Maggiore è il carico, maggiore sarà la quantità di detersivo necessaria.

2. Livello di sporco. Per le macchie più difficili, potrebbe essere necessario aumentare la dose di detersivo.

3. La durezza dell’acqua. Le acque dure richiedono più detersivo. È utile informarsi sulla durezza dell’acqua nella propria zona.

Generalmente per un carico di 4-5 kg è indicato: un detersivo liquido da 45-50 ml (fino a 100 ml se molto sporco o in acqua dura); Detersivo in polvere: circa 50 gr (fino a 100 gr se necessario). Nel caso di carico di 6-8 Kg:

Detersivo liquido da 75-80 ml (fino a 140-150 ml per capi molto sporchi);

Detersivo in polvere, circa 80 gr (fino a 150 gr se sporco intenso).

Infine se il carico supera i I 9 Kg: per il detersivo liquido bisogna aggiungere circa 50 ml alla dose per 6-8 kg mentre per il detersivo in polvere, aggiungere 45 gr.