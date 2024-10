Deve sparire da ogni supermercato | Non mangiarlo per nessun motivo: il Ministero della Salute ordina il ritiro

Nelle scorse ore è arrivato il comunicato del Ministero della Salute. A quanto pare, si tratta di una vera e propria allerta alimentare.

Uno dei prodotti commercializzati nella grande distribuzione è stato soggetto a urgente richiamo perché ritenuto pericoloso per la salute umana.

Se lo hai messo nel carrello della spesa, gettalo via. Controlla subito e non mangiarlo per alcun motivo: non può essere consumato!

Puoi correre grossi rischi per la salute se mangi questo particolare cibo confezionato, il Ministero della Salute nelle scorse ore ha avvisato tutta la popolazione.

Ministero della Salute, l’urgente richiamo alimentare

Nelle scorse ore il Ministero della Salute italiano ha diffuso un comunicato di richiamo alimentare, pubblicato sul sito salute.gov.it, attraverso il quale ha fatto sapere che una delle referenze della grande distribuzione è stata ritirata. Il motivo del richiamo, come si legge nell’avviso pubblico, è la possibile contaminazione con un batterio patogeno Gram positivo molto pericoloso, capace di far insorgere infezioni del tratto gastro intestinale.

L’alimento è stato prodotto dall’azienda Tonitto 1939 S.p.A. per Selex Gruppo Commerciale Spa, presso lo stabilimento di produzione in via N.S. di Lourdes 5 di Genova. Scopri subito qual è il prodotto in questione e se anche tu, come è accaduto a tanti consumatori, l’hai messo nel carrello, senza sapere che contiene sostanze che possono rappresentare un grosso rischio per salute, non consumarlo. Gettalo via immediatamente.

Il prodotto dolciario a marchio Selex richiamato dai supermercati

Il batterio in questione è la Listeria monocytogenes, presente nel terreno e nelle acque. Si tratta di un batterio capace di portare a forme di listeriosi, con sintomi come vomito, nausea, capogiri, febbre e diarrea. Purtroppo però nei casi più gravi si possono verificare anche meningiti, encefaliti e setticemie.

I soggetti fragili, ovvero gli anziani, le donne in gravidanza, i neonati e gli adulti immuno-compromessi sono quelli più a rischio. Il prodotto che potrebbe essere stato contaminato si trovava nei supermercati A&O e Famila e si tratta di un lotto di gelato al gusto zabaione, variegato al cioccolato, rum e uvetta sultanina a marchio Saper di Sapori di Selex. Il prodotto è venduto in vaschette da 200 grammi con il numero di lotto 180727 e la data di scadenza 18/07/2027. Verifica se nel freezer o nel congelatore di casa hai una vaschetta del gelato oggetto del richiamo alimentare e riportalo nel punto vendita in cui lo hai acquistato, ovvero uno degli store A&O Famila. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero verde 800 992992.