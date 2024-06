Dichiarazione dei redditi, è ufficiale | Grande notizia per i lavoratori: 5000€ di bonus se rientri in questa categoria

Bonus per loro in sede di dichiarazione dei redditi: ecco i più fortunati (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Un bonus importante per questi lavoratori: bonus incredibile, è tutto vero.

Siamo nel pieno del periodo della dichiarazione dei redditi, mediante la quale i contribuenti dichiarano al Fisco i propri possedimenti e quindi vengono a conoscenza delle tasse che devono versare, così come delle detrazioni e deduzioni di cui hanno diritto.

Per effettuare la dichiarazione dei redditi ci si può muovere con il modello Redditi Persone Fisiche o con il Modello 730, disponibile sia nella formula tradizionale da compilare con un commercialista o al CAF, sia in quella nuova pre-compilata disponibile sul sito delle Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione dei redditi è importante per tutti i contribuenti poiché, al di là del permettere di versare i contributi dovuti, consente anche di ritornare in possesso di tutta una serie di soldi spesi in specifici settori, quelli delle spese detraibili.

Oggi, però, vi parliamo di un bonus davvero ricco che spetta ai lavoratori di una determinata categoria: ecco di che cosa si tratta e a quanto ammonta, è una salvezza.

Bonus di quasi 5mila euro: ecco per chi è

A differenza degli altri lavoratori, i dipendenti versano le imposte sul reddito che percepiscono mensilmente in busta paga. I datori di lavoro, in quanto sostituti d’imposta, applicano infatti sugli stipendi lordi una ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta e, a fine anno, concludono l’operazione con un conguaglio sulle imposte pagate in base a quelle dovute. Nel caso in cui il dipendente abbia anche altri redditi, il conguaglio va fatto durante la dichiarazione dei redditi.

Per questo motivo, ogni detrazione spettante al contribuente si trasforma in un rimborso fiscale che si ottiene in busta paga dopo la compilazione e la presentazione del modello 730. Il lavoratore dipendente, nello specifico, ha diritto a delle detrazioni prestabilite sul reddito da lavoro e l’importo dipende dalla fascia di reddito in cui si rientra.

Quanto si arriva a guadagnare

Chi ha un reddito fino a 15mila euro, la detrazione massima prevista è di 1955 euro. Se invece il reddito è tra i 15mila e i 28mila euro, la detrazione si calcola con 1910+ 1190 * ((28.000 – reddito complessivo) / 13). Nel caso in cui, invece, si abbia un reddito tra i 28mila e i 50mila euro, allora il calcolo è questo: 1910 * (50mila – reddito complessivo) / 22mila.

Il massimo del beneficio si ottiene quando si ha un reddito massimo di 15mila euro: in questo caso la detrazione ammonta a 1955 euro, a cui vanno aggiunti i 1200 euro di trattamento integrativo.