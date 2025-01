Dieta BOLLE, il danzatore la rivela al mondo intero | Perdi 5 kg e ti vien fuori anche il collo del piede

Il famoso ballerino Roberto Bolle sfoggia un fisico davvero perfetto, segui i suoi segreti e potrai perdere anche tu 5 kg!

Il noto Étoile Roberto Bolle non ha bisogno di molte presentazioni, le sue doti e il suo talento unico sono conosciute in tutto il mondo.

Amato e apprezzato ancora oggi, il famoso ballerino a quasi 50 anni, vanta un fisico perfetto alla pari di un 20enne. Mantenere una linea eccellente come la sua, soprattutto nella danza classica, è molto importante.

Eppure Bolle in questa sfida non affatto semplice, mostra dei risultati a dir poco straordinari. Questo perché, il suo regime alimentare è pensato appositamente per garantirgli energia e leggerezza, elementi fondamentali per affrontare le intense sessioni di prove e spettacoli.

La dieta di Roberto Bolle però, non prevede drastiche rinunce ma è incentrata sull‘equilibrio e sulla scelta di alimenti ben precisi. Scopriamo tutti i dettagli nei prossimi paragrafi.

La dieta di Roberto Bolle, i segreti

Il ballerino sostiene che una buona alimentazione è fondamentale per avere un fisico sano e performante. L’alimentazione è il carburante del corpo e dei muscoli, e la loro qualità è fondamentale per garantire delle alte prestazioni fisiche. E lui è molto attento a quello che mangia. Non dal punto di vista della quantità ma della qualità.

A tutto questo, non può mancare l’allenamento. Proprio durante un’intervista rilasciata a Repubblica aveva svelato di allenarsi dalle sei alle sette ore ogni giorni tra lezioni e prove in sala, stretching e a volte anche palestra. Quindi l’importanza del movimento fisico non va mai sottovalutata.

I cibi che Roberto Bolle predilige nella sua dieta.

Come riporta ispacnr.it, nella dieta di Roberto Bolle non posso mai mancare frutta e verdura, indispensabili per garantire il giusto apporto di vitamine e minerali. Il ballerino ama anche le proteine magre, come pollo, pesce e uova, che gli forniscono l’energia necessaria per sostenere la muscolatura senza appesantirlo. Al contrario evita il più possibile la carne e nello specifico quella rossa, prediligendo il pesce. Un ruolo centrale nella sua routine è riservato all’idratazione. Bolle infatti, ha più volte riferito che bere acqua è fondamentale per mantenere il corpo elastico e la sua quantità di assunzione è di almeno almeno due litri distribuiti nell’arco della giornata.

L’acqua aiuta a prevenire crampi muscolari, favorisce la circolazione sanguigna e mantiene la pelle tonica, altre punti cruciali nel suo lavoro. In tutto ciò, Bolle è attento anche al tipo di acqua che beve, preferendo acque con un buon equilibrio di sali minerali, utili per reintegrare ciò che si perde durante lo sforzo fisico. Tuttavia, anche lui si concede qualche strappo alla regola! Bolle non ha nascosto che un bicchiere di vino o un dolce occasionale sono concessi, perché per lui il segreto è sempre trovare il giusto bilanciamento tra piacere e disciplina. Insomma, il suo esempio è una chiara dimostrazione di come si può migliorare la propria alimentazione senza sforzi eccessivi, adottando solo una combinazione di attenzione e serenità.