Dieta dei SORRISI, questa è la più accreditata dopo le feste | Perdi 5 kg con questo trucco, i dottori approvano

Con questa dieta potrai tornare in forma dopo le feste e perdere 5 kg seguendo soltanto questo semplice trucco!

Come è noto, le festività natalizie sono sempre un momento di grande gioia ma anche di eccessi culinari. Rinunciare ai grandi pranzi, alle cene abbondanti e soprattutto ai dolci tipici è praticamente impossibile.

Per questo, la maggior parte delle persone dopo questo periodo si sentono appesantiti e fuori forma, tanto da iniziare a pensare di iniziare una vera e propria dieta.

In particolare, una dieta molto valida è quella detox, conosciuta anche come dieta dei sorrisi. Quest’ultima, apporta una serie di vantaggi per il nostro fisico facendoci sentire anche più forti ed energetici.

Ma in cosa consiste precisamente questa dieta detox? E quali sono gli accorgimenti giusti da seguire per perdere i kg di troppo? Scopriamolo subito nei prossimi paragrafi.

Dieta detox post Natale: cos’è e come funziona

Il nostro organismo dopo le abbuffate natalizie tende purtroppo a risentire dell’accumulo di tossine, zuccheri e grassi, per questo una dieta detox può essere d’aiuto a ripulire il corpo migliorando la digestione e aumentando il livello di energia. Chiamata anche dieta dei sorrisi perché non è drastica ma è semplicemente un regime alimentare corretto e salutare. Come riporta altaformazionemusicale.it, con il termine “detox” si fa riferimento a quella pratica che mira ad eliminare le tossine del corpo attraverso l’alimentazione e l’idratazione. Questo processo oltre a favorire la perdita di peso è molto utile per migliorare la salute generale, rafforzare il sistema immunitario e donare una pelle più luminosa. Un consiglio importante però, prima di iniziare qualsiasi dieta è quello di sentire sempre prima un professionista del settore, soprattutto quando ci sono delle condizioni mediche particolari.

Detto questo, è possibile seguire alcuni passi fondamentali per iniziare una dieta detox efficace. Prima di tutto l’acqua è fondamentale. Al fine di espellere tossine è consigliabile bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Si possono anche includere tisane detox a base di erbe come tarassaco, zenzero e finocchio, conosciute per le loro proprietà depurative. Dopo le feste, è bene ridurre il consumo di zuccheri raffinati e grassi saturi. Meglio scegliere alimenti integrali, frutta e verdura fresche, cereali integrali e proteine magre. Questi aiutano a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue e ridurre l’accumulo di grasso. Tra l’altro le fibre favoriscono il senso di sazietà e migliorano la digestione, quindi, alimenti come legumi, verdure a foglia vedere sono ottimi alleati in questo tipo di dieta. Un aspetto da abbinare all’alimentazione è sempre il movimento fisico che stimola il metabolismo.

Con questo trucco, perdi 5 kg

In questa dieta detox, ci sono alcuni alimenti che in particolare spiccano rispettano ad altri e apportano una serie di benefici importanti. Il primo è il limone ricco di vitamina C, aiuta a stimolare il fegato, favorendo la digestione. Per Attivare il metabolismo, prova a iniziare la giornata con un bicchiere di acqua tiepida e limone.

Un altro alimento superfood è lo zenzero. Conosciuto per le sue proprietà anti-infiammatorie e digestive, puoi aggiungerlo alle tisane o ai frullati. Infine, una fonte di grassi sani che aiuta a supportare la salute del cuore è l’avocado.