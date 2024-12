Dieta SALVA Natale, la stanno facendo tutti e funziona davvero | Per le feste la bilancia non sarà un problema, perdi subito 5 kg

Smetti di aver paura delle conseguenze dei pranzi e delle cene di dicembre e goditi il bello delle Feste: c’è la dieta salva Natale.

Il pranzo del Santo Natale e la cena della Vigilia pesano sulla bilancia? Dimentica il problema con la dieta Salva Natale.

Non perderti il gusto delle Feste, prova a seguire il protocollo alimentare che fa scendere il numero sulla bilancia, senza troppi sforzi.

Scopri subito che cosa mangiare per dire addio a 5 kg prima dell’inizio delle Festività. Quest’anno sarai in forma come non mai.

Pensa alla linea prima del cenone del 24 dicembre e del pranzo del 25, con questo regime alimentare arriverai leggero e sgonfio e potrai lasciarti andare ai piaceri della buona tavola.

Dieta salva Natale, il regime alimentare da seguire prima delle Festività

Sta per arrivare il periodo più goloso e dolce dell’anno, ovvero quello del Natale, seguito dalle immancabili feste di Capodanno e dell’Epifania. Se vuoi concederti qualche sfizio e non intendi rinunciare ai piaceri della buona tavola, il consiglio che qualsiasi nutrizionista ti darebbe è quello di provare ad arrivare leggeri e in forma al cenone della vigilia del 24 dicembre, così da evitare di accumulare kg su kg nel corso delle Feste.

Dunque il suggerimento è di evitare di esagerare con dolci e leccornie ipercaloriche per tutto il mese di dicembre ma, al tempo stesso di godere a pieno della convivialità delle Feste quando si è a tavola con amici e parenti, senza sensi di colpa. Se ti va di provare a perdere qualche kg, prova a seguire la dieta salva Natale, è vegetariana e si sposa con uno stile di vita sano ed equilibrato.

Cosa mangiare per dire addio a 5 kg e non temere più la bilancia

Una soluzione efficace per perdere peso è quella di bere a pranzo e a colazione dei frullati composti con verdura e frutta fresca. Non contengono grassi ma possono contenere troppi zuccheri se si assume solo frutta. Dunque è bene bilanciarli con una fonte proteica, come yogurt greco, latte scremato, latte vegetale, frutta secca. Come si legge su www.iran.it alcuni frullati sono perfetti per saziare, nutrire e dunque anche per facilitare la perdita di peso corporeo.

Uno dei più gustosi e ricchi di vitamina C è quello con limone, pera e finocchio. Svolge una profonda funzione drenante. Un’alternativa valida è il frullato a base di latte di soia, carote, mele e sedano o quello a base di pompelmo e mela, a cui si possono aggiungere proteine in polvere.