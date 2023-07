Digitale, Butti incontra top manager di Google Karan Bhatia

(Adnkronos) – Questa mattina, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, il Sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha ricevuto Karan Bhatia, Global Head & Government Affairs & Public Policy di Google. Nel corso della riunione il Sottosegretario Butti ha illustrato le priorità del governo italiano in materia di transizione digitale e i progetti in corso. Al centro della riunione fra Butti e Bhatia c'è stato anche il tema dell’intelligenza artificiale. Il Dipartimento fa sapere che sono state approfondite le potenzialità di questa tecnologia per favorire la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ed è stata sottolineata da entrambe le parti la necessità di garantire un approccio etico nel suo utilizzo. Butti e Bhatia hanno infine confermato l’impegno ad avviare un confronto periodico per una collaborazione proficua sui temi dell’innovazione tecnologica. —[email protected] (Web Info)

