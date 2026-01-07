Digiuno di 12, 18, 24 o 36 ore: cosa cambia davvero nel corpo, fase per fase

Il digiuno è tornato al centro del dibattito perché promette dimagrimento, “reset” metabolico e maggiore lucidità. La realtà è meno slogan e più fisiologia: nelle prime ore il corpo lavora sulle scorte, poi cambia carburante, infine attiva meccanismi di adattamento che non sono uguali per tutti. Contano età, massa muscolare, attività fisica, qualità dell’ultimo pasto, sonno, stress, farmaci, patologie. Ecco che cosa succede, in modo concreto, quando non si mangia per 12, 18, 24 o 36 ore, con ciò che la letteratura scientifica descrive come passaggio progressivo dall’uso del glucosio a quello dei grassi e dei chetoni.

Digiuno di 12 ore: finisce la “benzina” del pasto e si scende di insulina

Dopo circa 12 ore senza calorie (per molte persone coincide con la notte più una mattina senza colazione), l’organismo ha in larga parte “chiuso” la partita del pasto precedente. L’insulina tende a ridursi e il corpo aumenta la quota di energia ricavata dai grassi, pur continuando a usare anche glucosio. È un punto di passaggio importante perché apre la strada al cosiddetto “metabolic switch”, il cambio di motore dal carburante immediato alle riserve.

Sul piano pratico, alcuni riferiscono fame a ondate, altri una sensazione sorprendente di stabilità. In questa fase è frequente un calo lieve della glicemia in chi non ha diabete, mentre chi assume farmaci ipoglicemizzanti può andare incontro a oscillazioni più marcate: è uno dei motivi per cui, in presenza di diabete o terapie specifiche, il digiuno va impostato con il medico.

Digiuno di 18 ore: aumenta l’uso dei grassi e i chetoni diventano più visibili

Avvicinandosi alle 18 ore, il “metabolic switch” tende a restare attivo per più tempo: cresce l’ossidazione dei grassi e i chetoni iniziano a salire in modo più evidente in molte persone, anche se i tempi variano.

È anche la fascia in cui spesso cambiano appetito e percezione delle energie: c’è chi avverte un “secondo fiato” e chi, al contrario, sente irritabilità o difficoltà di concentrazione, specie se dorme poco o lavora in forte stress. La spiegazione più semplice è che il cervello gradualmente riceve più energia da substrati diversi dal glucosio, ma non tutti si adattano nello stesso modo e non sempre subito.

Digiuno di 24 ore: chetoni in salita, risparmio del glucosio e segnali cellulari in movimento

A 24 ore, in molti adulti sani i chetoni possono raggiungere livelli nettamente più alti rispetto alla fase post-prandiale, mentre l’organismo cerca di “risparmiare” il glucosio per i tessuti che ne hanno più bisogno. Una review molto citata descrive un aumento dei chetoni entro 8–12 ore, con valori che possono arrivare a livelli millimolari entro 24 ore, pur con grande variabilità individuale.

Qui entrano anche i temi più discussi: riparazione cellulare, “pulizia” interna, processi di riciclo. In letteratura si parla di segnali che riducono vie legate alla crescita e aumentano meccanismi di riparazione e riciclo (spesso sintetizzati con il termine autophagy), ma non va trasformato in una promessa automatica: l’intensità del fenomeno dipende da stato nutrizionale, composizione corporea, attività fisica, durata complessiva e storia clinica.

Per la vita quotidiana, il punto più delicato è l’equilibrio: dopo 24 ore possono comparire mal di testa, alito “acetone”, sensazione di freddo, calo di prestazione nello sport intenso. È il corpo che sta redistribuendo le priorità energetiche. In chi ha pressione bassa o assume diuretici, la combinazione digiuno + disidratazione può farsi sentire più del previsto.

Digiuno di 36 ore: adattamento più profondo, chetoni più alti e possibili effetti “non lineari”

Arrivati a 36 ore, l'organismo tende ad appoggiarsi ancora di più ai grassi e ai chetoni. Alcuni lavori su protocolli più lunghi mostrano aumenti importanti del beta-idrossibutirrato (uno dei principali chetoni), segno che il cambio di carburante è ormai stabile.

Ma la stessa letteratura ricorda che il digiuno prolungato non è una "marcia gratis": può aumentare l'ormone dello stress, cambiare il sonno, accentuare la tendenza a mangiare troppo al rientro, e in alcuni casi indurre forme di insulino-resistenza periferica acuta come adattamento temporaneo. Per qualcuno è fisiologia, per altri è un campanello d'allarme, soprattutto se ci sono fragilità metaboliche.

Digiuno di 12-36 ore: cosa cambia davvero su fame, energia e peso

Sulla bilancia, un calo rapido nelle prime 24 ore è spesso legato a glicogeno e acqua: quando si consumano scorte di glicogeno, si perde anche parte dell’acqua ad esso associata. Il grasso corporeo può ridursi nel tempo se, su base settimanale, il bilancio calorico si abbassa; non “per magia”, ma perché si introduce meno energia o si gestiscono meglio gli orari dei pasti. Le meta-analisi e le review cliniche indicano che alcune strategie di digiuno intermittente possono migliorare peso e diversi marker cardiometabolici in adulti con sovrappeso, ma i risultati sono medi e dipendono dall’aderenza e dalla qualità della dieta quando si torna a mangiare.

In sintesi: 12 ore è spesso un reset leggero; 18 ore amplifica l'uso dei grassi; 24 ore porta molti più segnali di adattamento; 36 ore è già un territorio che richiede più attenzione, soprattutto se si lavora, si guida, si fa sport o si assumono farmaci.

Chi dovrebbe evitare il digiuno (o farlo solo con supervisione)

Gravidanza e allattamento, disturbi del comportamento alimentare (anche pregressi), età molto avanzata con fragilità, minorenni, terapie con insulina o ipoglicemizzanti, storia di svenimenti, aritmie o patologie complesse: sono scenari in cui “provare e vedere” non è prudente. Anche chi ha gotta, reflusso severo o emicrania frequente può notare peggioramenti.

Digiuno, buon senso e obiettivo reale

Il punto non è collezionare ore, ma capire lo scopo: dimagrire, migliorare la gestione degli orari, ridurre gli spuntini serali, oppure fare un periodo di controllo metabolico con un professionista. Il corpo cambia carburante in modo ordinato; il resto lo fanno contesto, abitudini e sicurezza.