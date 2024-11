Diletta, lascia La Talpa e vieni da noi | Per la Leotta arriva la SVOLTA epocale: Mediaset gli affida lo show dell’anno

Svolta improvvisa nella carriera di Diletta Leotta. La giornalista e conduttrice di DAZN potrebbe avere un ruolo più importante a Mediaset

Quando si chiude una porta a volte si può aprire un portone. Una massima valida in ogni ambito della vita sociale, anche nel mondo dello spettacolo. Potrebbe saperne presto qualcosa Diletta Leotta, la celebre giornalista televisiva la cui carriera è giunta a un momento di svolta.

La cronista siciliana, che continua a commentare i post partita dei principali big match del campionato di Serie A, era stata scelta l’estate scorsa dai vertici di Mediaset come conduttrice del ritrovato reality ‘La Talpa‘, rimasto in soffitta per parecchi anni.

Le prime puntate del programma però non hanno ottenuto i riscontri sperati dal management dell’azienda di Cologno Monzese. Una serie di risultati molto deludenti in termini di ascolto, tale da convincere l’emittente meneghina a sospendere la messa in onda dello show.

La notizia era stata diffusa in anteprima dal giornalista ed esperto di gossip Giuseppe Candela, punto di forza del sito Dagospia.it. Uno stop molto pesante anche perché del tutto inatteso: Pier Silvio Berlusconi sperava che la presenza di una figura femminile di successo come la Leotta facesse da traino in ottica ascolti.

Diletta Leotta, addio a La Talpa: la decisione di Mediaset è clamorosa

La chiusura de ‘La Talpa‘ però non sta a significare una bocciatura nei confronti della giornalista catanese. Anzi, lo stile nella conduzione del programma dell’inviata di DAZN è stata particolarmente apprezzata dai manager di Mediaset.

Un apprezzamento sincero che è valso a Diletta Leotta una promozione in grande stile e un inequivocabile salto di qualità nella sua carriera televisiva. La decisione sarebbe già stata presa, secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia.

Diletta Leotta, sarà proprio lei a condurre il reality più amato del piccolo schermo: fan in estasi

Parpiglia ha infatti ha rivelato che la bionda giornalista sportiva sarà quasi certamente la conduttrice della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, che andrà in onda nella primavera del 2025 poche settimane dopo la conclusione del Grande Fratello.

Si tratterebbe, se confermata, di una svolta a tutto tondo per la Leotta che a quel punto potrebbe anche decidere, magari in vista della prossima stagione televisiva, di abbandonare DAZN e la cronaca sportiva. Staremo a vedere, ogni opzione è possibile. In ogni caso la pratica Talpa si è conclusa con non poche polemiche per ascolti non troppo entusiasmanti.