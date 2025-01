Diletta puoi andare, abbiamo scelto lei | La conduttrice si prende L’Isola dei Famosi: PROMOZIONE in casa Mediaset

Aumenta la concorrenza per Diletta Leotta per la conduzione de L’Isola dei Famosi. A Mediaset sta prendendo piede un’altra candidatura

Manca ancora qualche mese all’inizio della nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ e in casa Mediaset è arrivato il momento di decidere a chi assegnare la conduzione di un reality da rilanciare a tutti i costi dopo i disastri della scorsa stagione.

La scelta di affidare la guida dello show a Vladimir Luxuria non ha portato i risultati sperati, tutt’altro. Gli ascolti sono precipitati, tanto da far pensare a una chiusura definitiva del reality. I vertici dell’azienda di Cologno Monzese hanno invece optato per un concreto tentativo di rilancio.

La scelta più importante riguarda proprio la conduzione del reality: la figura essenziale ai fini del successo o meno de ‘L’Isola dei Famosi’ è colei, o colui, che ha la responsabilità della guida del programma.

Per questo motivo la decisione che sarà presa di comune accordo tra Mediaset e la società produttrice del reality, Banijay, è di vitale importanza. Nelle scorse settimane è circolato con insistenza e a lungo il nome di Diletta Leotta.

Isola dei Famosi, si allontana Diletta Leotta: gli indizi parlano chiaro

La giornalista, conduttrice e inviata di DAZN era stata individuata come la figura ideale per riportare in alto gli ascolti dello storico reality. Negli ultimi giorno però la sua candidatura ha perso gradualmente forza mentre altre due hanno scalato posizioni piuttosto rapidamente.

A Mediaset piace molto l’ipotesi Elenoire Casalegno. Per carattere, personalità e spirito di avventura l’ex modella si fa preferire a quasi tutte le altre opzioni. La sua però non è l’unica candidatura forte che a Cologno Monzese stanno prendendo in esame.

Isola dei Famosi, non c’è solo Eleonoire Casalegno: vogliono tutti lei

Da qualche giorno è diventata concreta e autorevole la candidatura di Federica Panicucci che in questa stagione sta ottenendo risultati straordinari con Mattino Cinque e Mattino 4, programmi di informazione che fanno il pieno di ascolti. Secondo quanto riportato dal portale televisivo TvBlog.it la bionda conduttrice avrebbe concrete chance di prendersi la prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

Starebbero però emergendo piccoli contrasti tra i vertici di Mediaset e Banijay, la società di produzione del reality, i cui dirigenti preferirebbero affidarne la conduzione a Ilary Blasi, molto apprezzata proprio per le sue precedenti esperienze alla guida dell’Isola. Vedremo come andrà a finire.