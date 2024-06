Dimagrire durante il sonno, mangia questo prima di andare a letto: ‘Si trova in moltissimi cibi’ | Perdi chili senza sforzarti

Se vuoi finalmente perdere peso ma in modo facile e indolore, scopri subito come fare a dimagrire durante il sonno.

Dì addio per sempre alle diete da fame, e prova a perdere kg e cm di troppo mentre dormi: ecco la soluzione definitiva che ti farà dimenticare i sacrifici.

Dimagrire durante il sonno ti sembra impossibile perché ancora non sai come fa, scopri il segreto rivelato dagli esperti.

Il trucco è tutto negli alimenti che porti a tavola: ecco come fare a liberarsi dei kg di troppo e a dormire molto meglio di prima, dimagrendo.

Dimagrire durante il sonno, come attivare il metabolismo dormendo

Per perdere peso, da sempre si utilizzano i metodi più disparati: diete drastiche e approcci alimentari che escludono completamente una certa categoria di alimenti, attività fisica praticata fino alle sfinimento, bevande ritenute potenti brucia grassi, integratori venduti come pozioni dai poteri magici e quant’altro. La verità è che la perdita di peso è associata sempre e solo ad un’unica caratteristica, che diventa il presupposto efficace per dimagrire, ovvero il deficit calorico.

Dunque per perdere centimetri, o kg occorre introdurre un numero di calorie più basso di quello che si consuma. Data questa amara verità, bisogna tener conto che mangiare al di sotto delle del proprio dispendio energetico può in qualche modo essere faticoso, e talvolta può perfino incidere sul sonno. C’è da dire che il mancato sonno non permette di dimagrire, dunque si tratta di un circolo vizioso. Non tutti sanno infatti che il sonno è fondamentale per perdere peso. Dunque come fare a garantire al nostro organismo un riposo notturno adeguato, che riesca a farci ricaricare e ci fornisca le energie giuste per affrontare tutti gli impegni quotidiani, anche quando siamo in deficit calorico? Uno studio pubblicato di recente sul Journal of Nervous and Mental Disease ha svelato una vera e propria chicca per per dimagrire durante il sonno. Scopriamo di che cosa si tratta.

Gli alimenti che favoriscono la perdita di peso

I ricercatori hanno evidenziato che esiste un aminoacido che favorisce la funzione del riposo notturno, si tratta del triptofano, e l’apporto minimo di L-triptofano dovrebbe essere compreso tra 1/2 ga 2 g al giorno. Ma come fare ad assumerlo?

A quanto pare, ci sono degli alimenti che favoriscono un corretto riposo e questo avrà come conseguenza il dimagrimento. Si tratta del pesce, del pollo, delle noci, delle lenticchie e delle uova. Dormire bene è fondamentale nella perdita di peso, e questi cibi aiutano a dimagrire durante il sonno proprio perché contengono massicce quantità triptofano.