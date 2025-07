Dimessa dal pronto soccorso ospedale Cassino per sospetta cervicale, 31enne dopo 4 giorni muore. Si indaga per errore medico

Una visita al pronto soccorso si trasforma in tragedia

Sofia Rossi, giovane donna di 31 anni originaria di Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, si era recata presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino per un dolore particolarmente intenso al collo. I medici, dopo una visita, le avevano diagnosticato una “sospetta cervicalgia”, decidendo di dimetterla poco dopo. Quattro giorni più tardi, la sua vita si è tragicamente interrotta davanti agli occhi attoniti dei familiari. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Indagini per omicidio colposo

A seguito dell’improvvisa morte di Sofia, la Procura di Cassino ha aperto un’indagine per omicidio colposo. L’obiettivo principale è capire se ci siano stati errori durante la diagnosi iniziale che avrebbero potuto evitare l’esito fatale. Le autorità stanno esaminando le documentazioni cliniche e raccogliendo testimonianze per accertare eventuali responsabilità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il dolore della famiglia

I familiari di Sofia, devastati dalla perdita, stanno cercando risposte su quanto accaduto in quei giorni cruciali. C’è un forte desiderio di chiarezza riguardo alle decisioni mediche prese durante il suo ricovero. Amici e conoscenti della giovane donna descrivono Sofia come una persona piena di vita e entusiasmo, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità locale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le mosse della magistratura

La magistratura sta procedendo con cautela ma determinazione nell’inchiesta. Sono attesi ulteriori sviluppi nel corso delle prossime settimane mentre le autorità sanitarie sono chiamate a fornire chiarimenti sulle procedure adottate al pronto soccorso del Santa Scolastica. In questo contesto difficile, cresce l’attesa per risultati che possano finalmente far luce sulla vicenda. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata