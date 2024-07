Dipendenti in festa, la svolta è doppia: cresce il guadagno e diminuiscono le ore | Oltre 400€ di aumento in busta paga

I dipendenti sono in festa per questa ottima notizia che hanno avuto. Il guadagno aumenta mentre diminuisce l’orario…

Negli ultimi anni, è inutile negarlo il mondo del lavoro è cambiato e anche le esigenze dei lavoratori. Le persone hanno bisogno e chiedono di avere una maggior flessibilità e anche degli stipendi più competitivi per avere una qualità della vita più alta.

Le aziende, che lo vogliano o meno, devono essere in grado di rispondere e adattarsi a questa esigenza se non vogliono perdere talenti.

Sono in arrivo delle ottime notizie per i lavoratori in quanto è stato sottoscritto un nuovo accordo tra i bancari del credito cooperativo e Federcasse e Fabi, Fisac, First, Ugl e Uilca.

Questo porta a una vera svolta per circa 36.500 dipendenti del settore. L’aumento in busta paga è veramente importante, si tratta di circa il 15%, ovvero una media di 435 euro in busta paga. Siamo nella terza area retributiva.

Novità in arrivo per i lavoratori

Non è finita qui perché, a titolo di recupero degli arretrati, nel mese di luglio verranno anche versati circa 1200 sul conto corrente, come erogazione una tantum. L’aumento non viene erogato tutto insieme, ma è stato diviso in due tranche, anche per dare agli istituti bancari e aziende la possibilità di adattarsi. In prima battuta l’aumento è di circa 300 euro, percepito a partire da settembre. Il secondo di 60 euro inizia da gennaio 2025 per poi completare con gli ultimi 75 euro dal gennaio 2026.

L’accordo tuttavia non si limita all’aspetto economico ma prevede anche una diminuzione dell’orario settimanale di circa 30 minuti. Tuttavia, questo non prevederà una diminuzione nella retribuzione. È davvero un ottimo passo in avanti che permetterà un miglior work­-life-balance che da alle persone finalmente l’opportunità di vivere le loro passioni al di fuori del lavoro. Si spera che in futuro il mondo del lavoro si adegui sempre di più a queste istanze di lavoro.

Un mondo che cambia

Altri dettagli sull’accordo sono la possibilità di avere un’indennità cashless di circa 90 euro e anche una contribuzione datoriale alla Banca del Tempo Solidale del 30%, versata tenendo conto dei versamenti fatti in modo volontario dai dipendenti.

Inoltre, nei prossimi due anni verranno sospesi i versamenti al Fondo di Sostegno al Reddito e al Fondo Occupazione Credito Cooperativo, in modo temporaneo. Questo perché il fondo ha raggiunto l’attuale capienza di circa 90 milioni. Questo accordo è veramente un’ottima base per la creazione di un futuro più sostenibile a livello aziendale che permetterà a tutti di avere una vita più agevole. Infatti, la tendenza a livello mondiale sembra anche quella di trovare un punto di incontro tra lavoratore e aziende.