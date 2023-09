Diretta Gp Italia, Verstappen davanti alle Ferrari a Monza

(Adnkronos) – Carlos Sainz è al comando del Gp d'Italia 2023 a Monza davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla rossa di Charles Leclerc. La gara giro per giro:

Giro 1 – Sainz difende la prima posizione al semaforo verde, tiene dietro Verstappen che è tallonato dalla Ferrari di Leclerc.

Giro 4 – Verstappen prova a rimanere a meno di un secondo dal leader per poter sfruttare il Drs.

Giro 6 – Sainz chiude la porta alla curva 1, la difesa continua.

Giro 12 – La Ferrari mantiene una velocità eccellente sul dritto, Verstappen non può attaccare.

Giro 15 – Un errore di Sainz alla prima staccata consente a Verstappen di incollarsi alla Ferrari. Il campione del mondo attacca, passa e si prende la prima posizione.

Giro 20 – Verstappen prende il largo, arrivando ad avere un vantaggio di oltre 5'' quando comincia la serie di pit-stop.

Giro 25 – Verstappen, con gomme dure, si riprende il primo posto di prepotenza strappandolo alla Mercedes di Hamilton, leader provvisorio. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata