Diritti, affondo di De Luca: “La sinistra li affronta in maniera idiota”

(Adnkronos) – "Discutiamo ormai da anni sui temi che riguardano i diritti civili, legati all'omotransfobia, legati in larga misura alla dimensione sessuale o dell'identità sessuale, perfino al di là delle dimensioni reali di questo ambito sociale. I temi che riguardano i diritti vanno affrontati in termini di grande consapevolezza, misura ed equilibrio, non in termini ideologici come continua a fare la sinistra italiana in maniera totalmente idiota". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina alla presentazione del servizio di Psicologia di base che vede la Campania capofila in Italia. "Io sono fra quelli che non hanno certezze su questo tema specifico". "Ovviamente – ha aggiunto De Luca – ritengo che alla fine debba prevalere la tutela della posizione di un bambino o una bambina, ma se qualcuno domanda se sono sicuro che nel percorso evolutivo tutto sia tranquillo io non lo so, e in ogni caso ho dei dubbi, non ho certezze. Questo mi spinge ad avere, quando discutiamo di questi temi, una posizione di grande apertura e ascolto, anche da parte di chi ha opinioni e punti di vista diversi. C'è inoltre ancora un mondo che appartiene alla religiosità, al mondo della fede, che ha propri valori, proprie impostazioni etiche che vanno rispettate, o perlomeno ascoltate con sensibilità". —[email protected] (Web Info)

