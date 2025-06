Disagi ferroviari tra Roma e Napoli, ritardi dei treni fino a 2 ore, passeggeri: “lasciati senza acqua né assistenza”

Rallentamenti e ritardi imprevisti

Sui binari italiani si respira un’aria di frustrazione. Dopo i problemi che hanno recentemente interessato il trasporto aereo, ora tocca alle ferrovie. Sulla tratta Roma-Napoli, uno dei corridoi più battuti della rete ferroviaria nazionale, i treni accumulano ritardi significativi. Secondo quanto riferito da Trenitalia, a seguito di un guasto tecnico nei pressi di Anagni causato da un treno appartenente a un’altra impresa ferroviaria, la circolazione è drasticamente rallentata. Gli utenti che si spostano con treni Alta Velocità, Intercity e Regionali devono fare i conti con attese che possono raggiungere anche le due ore.

Un impatto su tutta la linea

L'inconveniente non risparmia neppure le altre tratte. Problemi simili vengono registrati tra Milano e Bologna. Un treno dell'Alta Velocità ha segnalato anomalie tecniche a Reggio Emilia AV, determinando ulteriori ritardi fino a 40 minuti lungo questa tratta cruciale. Trenitalia ha assicurato che ai passeggeri colpiti dai disagi verranno riconosciuti rimborsi completi sotto forma di voucher.

Rallentamenti anche a Verona

Il nodo ferroviario di Verona non rimane indenne da questi problemi logistici. Sempre un'anomalia tecnica riscontrata nella linea presso Verona Porta Nuova ha causato una serie di ritardi, arrivando in alcuni casi a 90 minuti. Particolarmente sfortunato è stato il caso del Milano-Pescara delle 17:30, cancellato nel tratto tra Reggio Emilia e Bologna.

Critiche alla gestione ferroviaria

Sulla linea Napoli-Frosinone l'emergenza è stata ancora più seria. Un incendio ha fermato un Intercity all'altezza di Caianello per oltre 90 minuti sotto il sole rovente, senza alcuna forma di assistenza per i viaggiatori ormai esausti. Francesco Emilio Borrelli, deputato di AVS, ha raccolto testimonianze drammatiche: "Ci hanno lasciato fermi per oltre un'ora e mezza sotto il sole, senza acqua né assistenza. Il treno è stato soppresso senza alcuna comunicazione chiara sulla nostra sorte. Ci è stato detto che un altro convoglio ci avrebbe portato a Venafro, ma era già pienissimo.

La gente si è lanciata per entrare, ma non c’era spazio, non si respirava. Il capotreno si è rifiutato di partire e adesso siamo ancora fermi”, racconta una donna bloccata sul posto, che si è rivolta al deputato di Avs Borrelli, il quale riferisce in una nota: “Siamo davanti all’ennesima vergogna che colpisce i viaggiatori delle ferrovie italiane.

Treni soppressi, zero assistenza, caos e panico. I cittadini vengono lasciati soli, trattati senza alcun rispetto. È inaccettabile, sottolinea Borrelli, che il ministro Salvini parli ogni giorno del Ponte sullo Stretto, quando in realtà chi viaggia in treno sulle nostre ferrovie subisce pesanti disagi, deve affrontare problemi reali che lo affliggono quotidianamente. Non è accettabile che per una situazione simile non esista un adeguato piano di emergenza. Prima di pensare a grandi opere inutili, si mettano in sicurezza le infrastrutture esistenti e si garantisca un trasporto pubblico degno di un paese civile", ha affermato il parlamentare.

