Dispersione scolastica a Pozzuoli e Quarto, 105 denunciati

(Adnkronos) – Intervento dei carabinieri contro l'abbandono scolastico in provincia di Napoli. I carabinieri di Pozzuoli e Quarto hanno denunciato 105 persone, padri, madri o tutori esercenti la patria podestà, con l'accusa di inosservanza dell'obbligo d'istruzione. I militari hanno monitorato l’intero anno scolastico in sinergia con le istituzioni scolastiche. Sono 65 i minorenni, di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, che non hanno frequentato la scuola dell’obbligo. I militari di Pozzuoli hanno segnalato i diversi nuclei familiari sia alla Procura ordinaria che a quella dei minorenni di Napoli. Informati i servizi sociali competenti per territorio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata