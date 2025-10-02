Dissesto idrogeologico nel Lazio, quasi 20 milioni dal MASE: sei interventi prioritari sul territorio

La Regione Lazio riceverà 19,8 milioni di euro per realizzare nel corso del 2025 sei interventi considerati prioritari nella lotta al dissesto idrogeologico. Lo stanziamento è interamente a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e sarà gestito dal Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico.

L’annuncio è arrivato dal viceministro Vannia Gava, che ha definito le opere finanziate come “fondamentali per la difesa del suolo e per la sicurezza delle comunità”.

Dissesto idrogeologico Lazio, i sei Comuni interessati

I fondi sono destinati a progetti distribuiti in diverse aree del territorio regionale. Nel dettaglio:

Orte , con interventi per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza di versanti e scarpate;

, con interventi per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza di versanti e scarpate; Nemi , interessata da lavori analoghi di consolidamento;

, interessata da lavori analoghi di consolidamento; Sant’Elia Fiumerapido , dove è prevista la stabilizzazione di aree a rischio;

, dove è prevista la stabilizzazione di aree a rischio; Pontecorvo , con opere di ripristino della viabilità compromessa e interventi di consolidamento dei versanti;

, con opere di ripristino della viabilità compromessa e interventi di consolidamento dei versanti; Esperia e Picinisco, dove le risorse saranno impiegate per la messa in sicurezza delle sponde dei torrenti e dei territori limitrofi.

La distribuzione degli interventi risponde a una logica di priorità, individuando aree in cui le fragilità del suolo rappresentano un rischio concreto per cittadini, infrastrutture e attività economiche.

Un’emergenza strutturale per l’Italia

Il dissesto idrogeologico è indicato dal governo come una delle principali criticità ambientali e di sicurezza per il Paese. L’Italia, con oltre il 90% dei comuni interessati da rischi legati a frane o alluvioni, affronta ogni anno conseguenze economiche, ambientali e sociali rilevanti.

Gli investimenti annunciati per il Lazio rientrano in una strategia di prevenzione volta a ridurre i rischi e a limitare i costi derivanti dalle emergenze, con interventi mirati che puntano alla stabilizzazione dei territori più vulnerabili.

Il quadro normativo e il DL Ambiente

Il viceministro Gava ha sottolineato come lo stanziamento di queste risorse si inserisca in un contesto normativo rafforzato dal recente Decreto Legge Ambiente, che attribuisce un ruolo più incisivo ai Commissari di governo.

Il provvedimento introduce strumenti per semplificare le procedure e accelerare la realizzazione delle opere, riducendo i tempi di progettazione e autorizzazione. L'obiettivo è superare i rallentamenti che in passato hanno limitato l'efficacia degli interventi, garantendo maggiore tempestività nella risposta alle criticità territoriali.

Benefici attesi per ambiente ed economia

Secondo quanto dichiarato dal MASE, gli interventi programmati non si limitano a ridurre i rischi immediati di frane o allagamenti, ma producono effetti duraturi anche in termini ambientali ed economici. La messa in sicurezza del territorio tutela ecosistemi e biodiversità, preserva infrastrutture e immobili e consente di contenere i costi derivanti da emergenze ricorrenti.

Inoltre, i cantieri previsti genereranno occupazione e opportunità per le imprese locali, inserendosi in una logica di sviluppo sostenibile che unisce protezione ambientale e crescita economica.

Strategia di prevenzione

Gli interventi finanziati per il 2025 nel Lazio rappresentano un tassello di un impegno più ampio che coinvolge numerose regioni italiane. Il governo punta a rafforzare la prevenzione come linea guida per affrontare il dissesto idrogeologico, riducendo progressivamente la necessità di interventi emergenziali.



La realizzazione delle opere previste a Orte, Nemi, Sant’Elia Fiumerapido, Pontecorvo, Esperia e Picinisco sarà un banco di prova per verificare l’efficacia delle nuove misure normative e la capacità del sistema di garantire sicurezza a cittadini e territori.