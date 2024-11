Divieto di guida notturna: 3000€ di multa se ti fermano al volante | Dopo cena di corsa a casa

Nuove regole per la guida notturna, i trasgressori saranno puniti con una sanzione molto elevata. Ecco tutti i dettagli

Tutti i guidatori sanno bene che il Codice della Strada contiene una serie di norme che vanno rispettate. L’insieme di queste regole ha come scopo principale quello di garantire la massima sicurezza stradale.

Negli ultimi anni sono state tantissime le modifiche effettuate alle norme stradali e la maggior parte di queste, ha avuto come oggetto un inasprimento delle sanzioni.

Questa è stata una misura doverosa oltre che necessaria per cercare di limitare il numero sempre più alto degli incidenti e delle infrazioni che ogni giorno vengono commesse.

Gli eccessi di velocità così come mettersi alla guida in condizioni poco idonee, non solo mette in pericolo la propria vita ma anche quella degli altri. Da qui, quindi l’esigenza di disciplinare il comportamento degli automobilisti

Codice della Strada, nuove regole in arrivo

Al fine di non dimenticare mai come spesso anche un errore banale potrebbe portare a conseguenze peggiori, è sempre importante assumere un atteggiamento etico alla guida a prescindere da norme e sanzioni.

I controlli per quanto siano nettamente aumentanti, diventano sempre troppo pochi se viene a mancare l’apporto etico delle persone. E’ in questo caso quindi, che i governi e le forze di polizia si vedono costrette ad attuare politiche restrittive. Prova ne è quello che sta compiendo l’Unione Europea. La comunità vuole infatti imporre nuove limitazioni e regole ancora più stringenti soprattutto durante la fascia notturna. Scopriamo maggiori dettagli nel prossimo paragrafo.

Guida notturna, i cambiamenti

L’intento dell’Unione Europea è quello di lasciare almeno in teoria tutti a casa da mezzanotte fino all’alba, fino alle sei del mattino. Si andrebbe così a creare un vero e proprio coprifuoco notturno che servirebbe a ridurre gli incidenti stradali. Si andrebbe a limitare così la circolazione stradale durante le ore notturne. In particolare, ad essere i veri destinatari di questa possibile disposizione sarebbe una categoria in particolare: i neopatentati.

La restrizione in questione quindi, impedirebbe ai neopatentati, ovvero coloro che hanno preso la patente da meno di tre anni, di circolare da mezzanotte all’alba. Sarà forse per l’inesperienza ma le statistiche parlano di come costoro siano le principali vittime degli incidenti notturni o, nel caso contrario i responsabili del verificarsi di determinati sinistri. Si ricorda comunque che i neopatentati per i tre anni dall’ottenimento della patente, non possono assolutamente bere prima di mettersi al volante. In caso di controllo da parte delle forze dell’ordine il limite alcolemico è pari a zero.