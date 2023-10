Dl asset, governo pone la fiducia. Opposizioni: “Parlamento umiliato”

(Adnkronos) – Il governo pone la fiducia sul cosiddetto dl asset in esame nell'Aula della Camera. Prima che il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani avanzasse la richiesta, le opposizioni sono intervenute in Aula per chiedere di evitare il ricorso a questo strumento, "che umilia il ruolo del Parlamento". Ha aperto gli interventi 'critici' il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, seguito da Azione-Iv, Pd, M5S e Avs. "Il fatto di porre la fiducia non è una cosa che ci diverte o facciamo a cuor leggero – ha premesso Ciriani -, il ricorso alla fiducia non è una novità ma una consuetudine, una prassi consolidata. In più, le richieste che arrivano dai cittadini è di una politica che dia risposte rapidissime, il dl in questione risponde a queste esigenze. Mi rendo conto che esistono altre strade, come i ddl all'esame del Parlamento", ma il ministro ha richiamato anche la "particolarità della Camera: in Senato spesso riusciamo ad avere un dibattito perché il regolamento" di Palazzo Madama consente "certezza dei tempi" per l'esecutivo, "e alle opposizioni di far valere le proprie ragioni. Alla Camera non è stato possibile". Da qui, l'invito a "cambiare il regolamento della Camera", di fatto un'"urgenza". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata