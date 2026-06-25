DL Carburanti, Melchiorre (FdI): “Una risposta concreta per famiglie e imprese”

Il decreto sui carburanti approvato dal Governo punta a dare una risposta concreta agli effetti dell’aumento dei costi energetici che negli ultimi anni hanno inciso in maniera significativa sulla vita quotidiana dei cittadini e sull’attività delle imprese. A sostenerlo è il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre, intervenuto in Aula durante le dichiarazioni di voto sul provvedimento. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’impatto dei rincari sull’economia reale

Secondo Melchiorre, l’incremento del prezzo dei carburanti non rappresenta soltanto un problema per gli automobilisti, ma coinvolge l’intero sistema economico nazionale. I rincari, infatti, si riflettono sui costi di trasporto delle merci, sulle attività produttive, sull’agricoltura e sui bilanci delle famiglie, soprattutto nelle aree dove l’automobile costituisce ancora il principale mezzo di spostamento. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il peso dei trasporti e della logistica

Il senatore ha ricordato come gran parte delle merci in Italia venga trasportata su strada, rendendo il costo del carburante un elemento determinante per la competitività delle imprese e per il contenimento dei prezzi al consumo. Le oscillazioni dei prezzi energetici, ha osservato, finiscono inevitabilmente per incidere lungo tutta la filiera economica, con conseguenze dirette sia per le aziende sia per i consumatori.

La strategia del Governo Meloni

Per questo motivo, ha spiegato Melchiorre, il Governo Meloni ha scelto di intervenire attraverso misure che mirano ad alleggerire il peso delle accise senza compromettere l’equilibrio dei conti pubblici. Una scelta che, secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, punta a coniugare sostegno all’economia e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

«Di fronte a una situazione internazionale complessa e a dinamiche che il nostro Paese non può controllare direttamente, è compito delle istituzioni adottare strumenti capaci di ridurre l’impatto sui cittadini», ha affermato il parlamentare durante il suo intervento in Aula.

Un equilibrio tra crescita e rigore

Per Melchiorre, il decreto rappresenta quindi una risposta equilibrata alle difficoltà generate dall’aumento dei costi energetici. L’obiettivo è quello di offrire un sostegno concreto a famiglie e imprese, senza rinunciare a una gestione prudente dei conti dello Stato. Un approccio che, nelle intenzioni della maggioranza, punta a favorire la crescita economica e a garantire maggiore stabilità in una fase ancora caratterizzata da incertezze sui mercati internazionali dell’energia.