Dl Lavoro, maggioranza va sotto in Commissione Bilancio

(Adnkronos) – In Commissione Bilancio la maggioranza è andata sotto sul dl Lavoro. La votazione sui nuovi emendamenti è infatti terminata 10 a 10. "E' stato un incidente che non doveva accadere, ma rimediamo pure a questo", dice Paola Mancini, senatrice di Fdi e relatrice del decreto Lavoro in Senato. Il senatore del Pd Daniele Manca sottolinea "come ci sia una difficoltà oggettiva, sono andati in crisi su un provvedimento simbolo, il decreto lavoro, un fatto grave". "Non hanno avuto i numeri sui profili finanziari di tutti gli emendamenti del relatore – rimarca il dem – C'è un modo di procedere della maggioranza diviso, da dilettanti allo sbaraglio". "Così – avverte – compromettono le relazioni con l'opposizione, abbiamo fatto la discussione generale in Aula su un provvedimento di cui non conosciamo l'esito". Per il capogruppo del Pd in Senato, Francesco Boccia, "è molto grave quanto successo, il Pd chiede la convocazione della capigruppo, dobbiamo affrontare temi regolamentari". "Decisiva l'assenza dei senatori di Forza Italia. Aula bloccata. Dilettanti allo sbaraglio", scrive su Twitter il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd. All'attacco anche il M5S. "Sul loro provvedimento simbolo, il Decreto Precariato (che chiamano Decreto Lavoro), la maggioranza va sotto in Commissione Bilancio. Lo stato comatoso continua…", dichiara il capogruppo del M5S, Stefano Patuanelli. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata