‘Dobbiamo adeguarci ai tempi’: Rai, il programma che ha fatto la storia chiude per sempre | La domenica non sarà più la stessa

È tutto pronto in RAI per la partenza del nuovo palinsesto televisivo per una delle stagioni ricca di novità e cambiamenti a dir poco epocali

Una piccola rivoluzione dai molteplici e importantissimi significati. È quella che la RAI ha deciso di avviare, in qualche caso non per sua volontà, in una stagione che i dirigenti dell’azienda di Viale Mazzini hanno già definito una sorta di ‘anno zero‘.

In effetti le premesse per una stagione all’insegna della ripartenza si nuove basi non mancano: l’addio inatteso di un pilastro come Amadeus, sostituito da una giovane conduttore come Stefano De Martino, ha comunque scombussolato i piani della TV di Stato.

Questo avvicendamento non è l’unica novità di rilievo presente nella nuova programmazione del servizio pubblico. Uno dei programmi leggendari della RAI, andato in onda regolarmente per la bellezza di cinquantaquattro anni, è andato in soffitta una volta per tutte.

La notizia, ufficializzata dai vertici di Viale Mazzini qualche settimana fa, ha lasciato senza parole milioni di spettatori che hanno subito un autentico shock. Perché se è vero che i tempi sono cambiati, è altrettanto indiscutibile che certe trasmissioni sono, o dovrebbero essere, intoccabili.

RAI, addio per sempre al programma più amato dagli italiani: palinsesto stravolto

Dopo oltre mezzo secolo, a partire da questa stagione, la RAI non trasmetterà più “Novantesimo Minuto“, il mitico programma calcistico ideato e condotto dal 1970 al 1990 da una figura leggendaria come Paolo Valenti.

A decretare la fine della trasmissione più antica della RAI è il calendario della partite del campionato di Serie A, ormai sempre più spezzettato e distribuito nell’arco di tre giorni. Un cambiamento tale da rendere ormai obsoleto il rotocalco più amato di sempre dai tifosi italiani.

RAI, la fine di “Novantesimo Minuto” è uno shock: al suo posto ben tre programmi

Saranno ben tre i programmi destinati a prendere il posto di “Novantesimo Minuto“. Su Rai Due andrà in onda “90′ del Sabato” condotto da Paola Ferrari in tandem con Paolo Paganini. I due giornalisti saranno coadiuvati da alcuni ex campione come Marco Tardelli, Bruno Giordano e Ubaldo Righetti.

Domenica sera i tifosi potranno invece assistere a un’edizione rivisitata e corretta de “La Domenica Sportiva“, condotta dal telecronista Alberto Rimedio e da un volto ormai noto come Simona Rolandi. Il trittico di programmi calcistici del fine settimana si completerà con “90’… al Lunedì“, con alla guida l’inossidabile Marco Mazzocchi.