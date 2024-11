Dobbiamo chiudere qui: Eleonora Daniele lo annuncia in diretta | Stop immediato alle riprese

Brusco stop per Storie Italiane, il programma condotto tutte le mattine da Eleonora Daniele. È accaduto qualcosa di totalmente inatteso

Eleonora Daniele è ormai una quinta colonna della RAI. La conduttrice patavina, che il grande pubblico conobbe grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello una ventina d’anni fa, continua a riscuotere un buon successo con il suo ‘Storie italiane‘.

Il talk show della mattina in onda su Rai Uno è un appuntamento fisso per milioni di affezionati telespettatori. La bionda e brillante presentatrice è riuscita a conquistare un’ampia fetta del pubblico della mattinata, una delle fasce orarie più complicate per qualsiasi emittente televisiva.

Quanto è accaduto non più tardi di 48 ore fa ha fatto però scattare l’allarme tra i tantissimi fan dell’ex gieffina. Ha lasciato credere per un momento che il talk show della mattina fosse sul punto di chiudere i battenti.

Eleonora Daniele ad un certo punto, esattamente dieci minuti prima del canonico orario di chiusura della trasmissione, le 11.50, ha annunciato la fine della puntata di ‘Storie italiane’ lasciando senza parole il suo affezionato pubblico.

Eleonora Daniele, l’annuncio in diretta scuote i fan: il motivo però è un altro

Si è temuto per un attimo che il programma fosse stato sospeso o peggio ancora cancellato dai vertici della RAI. In realtà un istante dopo l’annuncio Eleonora Daniele ha chiarito le ragioni di questa chiusura anticipata facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti.

La conduttrice veneta ha infatti spiegato che ‘Storie Italiane’ sarebbe finito qualche minuto prima del previsto per lasciare spazio a un evento molto importante e sentito, soprattutto a livello istituzionale: la Cerimonia per la celebrazione dell’Unità nazionale e della giornata delle Forze Armate.

Eleonora Daniele, la chiusura non è definitiva: ora non ci sono più dubbi

Le parole della presentatrice non lasciano spazio a interpretazioni di sorta: “Chiudiamo prima oggi e adesso diamo la linea al Tg1 per la diretta da Venezia“. La Daniele ha avuto comunque la possibilità di andare in onda regolarmente con il suo talk show nonostante sia stata costretta a cedere la linea al Tg1 dieci minuti prima del previsto.

Molto peggio è andata invece ad Antonella Clerici visto che il suo ‘È sempre mezzogiorno‘ è stato del tutto cancellato dal palinsesto. Uno stop che non avrà fatto certamente piacere alla conduttrice milanese. Insomma, per le regine del palinsesto Rai ci sono state modifiche in vista di un evento importante.