Dobbiamo tornare a vaccinarci: scatta l’allarme dopo l’estate | Boom di casi in Italia

Casi in aumento e il ritorno al vaccino diventa indispensabile. Ecco cosa sta succedendo e tutti i dettagli

Il 2020 è indubbiamente uno degli anni che gli italiani ricorderanno sempre. La pandemia da Covid-19 infatti ha segnato profondamente la popolazione lasciando strascichi non indifferenti nella vita di ognuno di noi.

Il nostro Paese ha sicuramente vissuto una crisi senza precedenti. L’Italia è stata una delle più colpite in Europa proprio per gli elevati casi Covid e il relativo sistema sanitario che è stato quasi portato al collasso tra terapie intensive sovraffollate e medici costretti a fare turni senza sosta.

Fortunatamente l’incubo si è concluso dopo tre anni il 5 maggio 2023 grazie all’importa svolta dei vaccini Covid che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno salvato ben 1,4 milioni di vite. In ogni caso le conseguenze sono state devastanti sia in termini di salute che dal punto di vista finanziario.

Ma siamo davvero sicuri che il Covid-19 sia davvero finito? E se invece un altro virus avrebbe preso il suo posto? Quello che è certo è che recentemente si è registrato un alto numero di contagi. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Boom di casi, ecco cosa sta succedendo

A fare chiarezza sulla recente situazione preoccupante, ci ha pensato il direttore il direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti. E’ stato proprio quest’ultimo a spiegare che il nuovo allarme non sarebbe legato ai contagi da Covid bensì da altre patologie, per le quali negli ultimi tempi si è riscontrato un vero e proprio boom di casi e segnalazioni.

Bassetti così ha posto la sua attenzione sulla questione, focalizzandosi sull’aumento delle persone colpite dal Fuoco di Sant’Antonio. Quest’estate infatti, come riportato dal virologo, c’è stato un boom di segnalazioni della patologia, che ha causato problemi ai pazienti per oltre giorni. In questa situazione, il direttore attraverso i canali social, ci ha tenuto a lanciare un allarme/consiglio per tantissime persone.

Vaccinatevi, il consiglio dell’esperto

L’esperto in merito al Fuoco di Sant’Antonio ha suggerito il vaccino. E’ sul suo profilo Instagram che infatti ha scritto: “Vaccinatevi! Esiste un vaccino altamente efficace che si può fare dopo i 50 anni, per molti addirittura offerto gratuitamente. Vaccinarsi vuol dire evitare di avere questo problema così grave così importante soprattutto così doloroso e fastidioso”.

E’ con queste parole che il direttore ha ribadito l’importanza del vaccino, ricordando che Il fuoco di Sant’Antonio causerebbe anche problemi di neurite, cioè di un dolore importante a carico dei nervi che può colpire la zona del tronco della schiena può colpire la regione mammaria può anche colpire la testa.