Dolce veloce, ti bastano due ingredienti e ne prepari per tutto il palazzo | Leggero, gustoso e non sporca

Non perderti questa semplice ricetta puoi ottenere un dolce in grado di stupire tutti grandi e piccini. Gusto e cremosità sono garantiti!

Quando parliamo di dolci ogni momento è quello giusto e spesso, al contrario di quello che si possa pensare, prepararli è davvero semplicissimo.

Alcune ricette permettono di ottenere dei dolci buonissimi in poco tempo e con pochi ingredienti così come quello di cui parleremo oggi.

Si tratta di una spettacolare mousse al cioccolato che richiede solo due alimenti e il suo tempo di preparazione è meno di tre minuti. Ma non solo, questo dolce non ha nemmeno bisogno di uova!

Quindi se hai voglia di rendere felici i tuoi ospiti o semplicemente concederti un momento di golosità, non ti rimane che proseguire nella lettura e scoprire i passaggi fondamentali.

Il dolce perfetto per ogni occasione

Questo dessert è una merenda leggera ma ricca di gusto, perfetto per ogni occasione. Partiamo subito dagli ingredienti necessari, preparare questa mousse al cioccolato, occorrono:

500 ml di panna fresca

350 g di cioccolato fondente

Unendo questi due ingredienti darai vita ad un’incredibile crema soffice e avvolgente. Il cioccolato fondente, ricco di sapore e con una percentuale di cacao elevata, ti regalerà un’esperienza gustativa intensa, mentre la panna fresca conferisce una leggerezza unica alla mousse.

Il procedimento, tutti gli step

Il procedimento di questa mousse è davvero semplicissimo, ideale anche per chi non è avvezzo ai fornelli. Come riporta ispacnr.it, la prima cosa da fare è scaldare la panna in un pentolino. Metà della panna fresca va poi versata e riscaldata a fuoco basso. Non portarla a ebollizione, ma assicurati che sia ben calda. Successivamente si aggiunge il cioccolato. Quando la panna è calda, spegni il fuoco e aggiungi il cioccolato fondente spezzettato. Mescola fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Nel frattempo, prendi l’altra metà della panna e montala con delle fruste elettriche fino a ottenere una consistenza soda.

Arrivati a questo punto devi lasciar raffreddare la crema al cioccolato e quando sarà diventata fredda potrai incorporare delicatamente la panna montata. Fai attenzione a non smontare la panna, per mantenere la leggerezza della mousse. Trasferisci la mousse in coppette o in un unico contenitore e mettila in frigorifero per almeno due ore. Questo passaggio è fondamentale per far solidificare la mousse e per permettere ai sapori di amalgamarsi. Inoltre, puoi anche personalizzare la tua mousse al cioccolato con altre varianti per dare un tocco in più. Ad esempio puoi aggiungere un pizzico di sale per esaltare il sapore del cioccolato oppure incorporare un cucchiaino di estratto di vaniglia per una nota aromatica in più. Se invece prediligi i sapori fruttati, potresti aggiungere un purè di frutta come lamponi o fragole così rendere il dessert ancora più goloso.