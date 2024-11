Dolci natalizi, nel Lazio regna la tradizione: NOCCHIATE per tutti | Qui Pandoro e Panettone costretti a cedere il primato

Se ti piacciono i dolci natalizi allora di certo non puoi non provare questa ricetta tipica della regione Lazio.

Il suo gusto dolce e saporito ti conquisterà al primo morso. Dimenticherai per sempre sia il pandoro che il panettone.

Non vorrai più consumare gli altri dolci natalizi una volta che avrai assaggiato le cosiddette Nocchiate. Provare per credere!

Oltre a essere buonissima il bello di questa pietanza, tipica della pasticceria laziale, è che puoi prepararla anche tu in casa, anche se non sei un esperto di cucina.

Scopri subito la ricetta irresistibile, per prendere tutti per la gola con i dolci natalizi più gustosi della regione.

Dolci natalizi, sono questi i più buoni di tutto il Lazio

Il Natale, e anche il periodo che precede e che segue i giorni di festa, è di certo quello quello più dolce dell’anno e chi è goloso lo sa bene, perché non può proprio resistere al richiamo della bontà dei dolci natalizi. Da nord a sud dello stivale infatti, sono tantissime le preparazioni dolciarie servite in questo periodo. Oltre a Pandoro e Panettone, ogni regione celebra le festività con prelibatezze tipiche che esaltano il gusto dei prodotti locali.

In particolar modo nella regione Lazio viene preparato ogni anno un dolce natalizio così buono che è capace di conquistare tutti al primo morso. Grandi e piccini amano il risultato dell’incontro tra cacao e nocciole! Si tratta delle cosiddette Nocchiate. Scopri come realizzarle in casa, con pochi e semplici ingredienti.

La ricetta irresistibile per prendere tutti per la gola

Se vuoi provare a realizzare in casa la tua porzione di dolci natalizi laziali per prima cosa procurati gli ingredienti essenziali per questa ricetta, descritta nel sito web www.lacucinadibacco.it. Per una porzione di Nocchiate occorrono un kg di nocciole, 7 uova, 500 grammi di zucchero semolato, 30 grammi di cacao amaro. Per preparare le inocchiate per prima cosa occorre far tostare le nocciole in forno per circa 15 minuti. Una volta che saranno tostate, bisogna eliminare delicatamente la pellicina esterna e successivamente tritarle. A questo punto le nocciole tritate vanno unite allo zucchero, alle uova, al cacao in polvere e alla scorza grattugiata di un limone.

Una volta che si sarà ottenuto un composto omogeneo, bisogna formare delle palline con le mani. A questo punto occorre oleare una carta da forno e disporre sopra tutte le palline ben distanziate le una dalle altre. Infine basta cuocere le Nocchiate per quaranta minuti in forno a 170 gradi. Una volta che si saranno raffreddate potranno essere consumate. Buon appetito!