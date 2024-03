Domani all’Università Lum di Bari il docufilm sulla storia della Candy

(Adnkronos) – Domani giovedì 14 marzo, alle ore 16, presso l’Aula Aldo Rossi dell'Università Lum di Bari sarà proiettato in anteprima il docufilm: “La storia di Peppino Fumagalli. La Candy, le imprese, la famiglia”. L’opera, firmata e diretta dal regista Massimiliano Finazzer Flory, presentata lo scorso anno al Festival del Cinema di Venezia dove ha riscosso un grande successo, racconta la storia della Candy, l’azienda di elettrodomestici con sede a Brugherio che è stata la prima a produrre in Italia le lavatrici. Un’opera a più voci che racconta una storia imprenditoriale e personale di successo in grado di dare emozioni e motivazioni. Dell’evoluzione della Candy, che da una piccola officina della Brianza è diventata una holding mondiale con migliaia di dipendenti, ne discuteranno a margine della proiezione: Antonello Garzoni, Rettore della Lum, Beppe Fumagalli, già Ceo della Candy, Sergio Fontana presidente di Confindustria Puglia, Massimiliano Finazzer Flory, regista e Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del Dipartimento di Sviluppo Economico della Regione Puglia. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

